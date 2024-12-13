Créer des Vidéos de Formation à la Réduction du Carbone pour Votre Entreprise

Donnez aux employés les moyens de s'engager dans des initiatives de réduction du carbone faciles à assimiler grâce à la fonction de texte-à-vidéo efficace de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les responsables de la durabilité, une vidéo technique de deux minutes est nécessaire pour décomposer les complexités des émissions de Scope 1, 2 & 3 dans le cadre d'un plan de réduction du carbone. Le style visuel doit être axé sur les données avec des graphiques et des tableaux clairs, complété par une voix off autoritaire, qui peut être efficacement générée en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Un aperçu engageant de 1,5 minute mettant en avant les principales initiatives de réduction du carbone de notre entreprise serait idéal pour informer et inspirer les dirigeants d'entreprise. Cette vidéo devrait adopter un style visuel dynamique, incorporant des exemples concrets efficacement grâce au support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, soutenu par une musique inspirante et une voix off professionnelle pour transmettre notre engagement stratégique envers la durabilité.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de concevoir une vidéo pratique de 45 secondes étape par étape pour les nouveaux employés, détaillant des actions simples qu'ils peuvent entreprendre pour contribuer aux efforts globaux de réduction du carbone de notre entreprise. Adoptez un style visuel amical et encourageant avec du texte à l'écran et une voix off claire et accessible, garantissant l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Réduction du Carbone

Donnez à vos employés les moyens d'agir et assurez la conformité avec des formations vidéo engageantes et précises qui simplifient les initiatives complexes de réduction du carbone.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi divers "modèles et scènes" pour structurer vos "vidéos de formation à la réduction du carbone". Saisissez votre script pour former la base de votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Choisissez un "avatar AI" pour présenter les informations de manière claire et engageante, couvrant des sujets cruciaux comme l'"empreinte carbone" avec une touche humaine.
3
Step 3
Ajoutez Votre Marque
Ajoutez l'identité de votre entreprise en utilisant des "contrôles de marque" tels que des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit la cohérence de tout votre contenu de "formation vidéo".
4
Step 4
Exportez Votre Contenu
Exportez votre guide vidéo étape par étape final en utilisant le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour l'adapter à différentes plateformes. Distribuez-le facilement à vos "employés".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire Rapidement des Vidéos de Formation Courtes

Créez rapidement des vidéos concises et percutantes de cinq minutes et des guides étape par étape pour divers sujets de réduction du carbone, assurant une diffusion rapide.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les entreprises à expliquer des concepts complexes comme les émissions de Scope 1, 2 & 3 dans une formation vidéo ?

HeyGen simplifie la transmission de sujets techniques tels que les émissions de **Scope 1, 2 & 3** et l'**empreinte carbone** grâce à des **formations vidéo** engageantes. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI et la génération de **texte-à-vidéo** pour transformer des scripts détaillés en explications claires, garantissant que les **employés** comprennent ces domaines critiques pour la **conformité**.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos de formation engageantes sur la réduction du carbone ?

HeyGen fournit une plateforme complète pour créer des **vidéos de formation sur la réduction du carbone** captivantes. Avec des **modèles et ressources**, des avatars AI, et la conversion de **texte-à-vidéo**, vous pouvez produire efficacement des **vidéos de cinq minutes** ou des **guides vidéo étape par étape** plus détaillés sans connaissances approfondies en production.

HeyGen peut-il aider les responsables de la durabilité à développer du contenu vidéo pour leur plan de réduction du carbone ?

Absolument. HeyGen permet aux **responsables de la durabilité** de développer facilement des **formations vidéo** de haute qualité pour soutenir leur **plan de réduction du carbone**. Utilisez des avatars AI personnalisables et des **contrôles de marque** pour créer un contenu professionnel et conforme à la marque qui communique efficacement les **initiatives de réduction du carbone** et des **exemples concrets** à l'ensemble de votre **entreprise**.

Comment HeyGen rend-il efficace la production de formations vidéo internes pour les initiatives de réduction du carbone ?

HeyGen rationalise la production de **formations vidéo internes** pour les **initiatives de réduction du carbone** en offrant une interface conviviale et des outils alimentés par l'AI. Convertissez des scripts en vidéo avec une **génération de voix off** réaliste et des **sous-titres** automatiques, permettant à votre équipe de créer et de mettre à jour rapidement des matériaux d'apprentissage essentiels pour les **employés**.

