Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes conçue pour les équipes d'acquisition de talents, illustrant comment améliorer l'engagement des candidats grâce à des entretiens vidéo interactifs. L'esthétique doit être moderne et conviviale, mettant en scène divers avatars AI s'adressant directement au public, accompagnés d'une musique de fond entraînante. Soulignez la puissante fonctionnalité des avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience des candidats.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo perspicace de 30 secondes destinée aux équipes RH mondiales et aux entreprises recrutant à l'international, en mettant l'accent sur les avantages du recrutement multilingue pour accéder à un vivier de talents mondial plus large. Le style visuel et audio doit être propre et inclusif, avec des coupes rapides entre différentes langues parlées et des sous-titres générés par HeyGen, rendant la communication sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo soignée de 50 secondes destinée aux responsables RH et de marque des PME, expliquant comment intégrer efficacement le branding dans les vidéos de présélection de candidats. L'approche visuelle doit être professionnelle et cohérente avec l'identité de l'entreprise, démontrant comment les modèles préconçus de HeyGen peuvent être personnalisés pour maintenir la cohésion de la marque sans effort.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Présélection de Candidats

Simplifiez votre processus d'embauche et améliorez l'engagement des candidats avec des entretiens vidéo professionnels alimentés par l'IA. Générez facilement des vidéos de présélection de candidats multilingues qui mettent en valeur votre marque.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels conçus pour les vidéos de présélection de candidats pour commencer rapidement. Ces modèles fournissent une base structurée pour votre entretien.
2
Step 2
Collez Votre Script d'Entretien
Ajoutez vos questions de présélection ou votre script. Notre générateur de texte en vidéo convertira votre texte en voix off naturelle, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant un avatar AI pour présenter vos questions. Ces avatars AI réalistes offrent un visage cohérent et professionnel pour vos entretiens vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Intégrez votre branding avec des logos et des couleurs personnalisés, puis exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect. Intégrez facilement ces vidéos dans votre processus d'embauche.

Mettez en Valeur la Culture d'Entreprise et les Postes

Utilisez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur de manière vivante votre culture d'entreprise et vos postes, attirant les candidats les mieux adaptés lors de la phase de présélection.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus d'embauche avec des vidéos de présélection de candidats ?

HeyGen permet aux équipes RH de simplifier considérablement le processus d'embauche en facilitant la création rapide de vidéos de présélection de candidats professionnelles. Notre générateur de texte en vidéo et nos modèles personnalisables rendent facile la production d'entretiens vidéo cohérents et engageants, améliorant l'engagement des candidats dès le départ.

Puis-je intégrer le branding de mon entreprise dans les vidéos de présélection de candidats créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer pleinement le branding de votre entreprise dans toutes vos vidéos de présélection de candidats. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, choisir les couleurs de votre marque et personnaliser les scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle, ce qui aide à améliorer l'engagement des candidats et la reconnaissance de la marque.

Quelle technologie HeyGen utilise-t-il pour générer des entretiens vidéo pour la présélection de candidats ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de générateur de texte en vidéo pour produire efficacement des entretiens vidéo de haute qualité pour la présélection de candidats. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'IA de HeyGen le met en scène, vous faisant gagner un temps considérable par rapport aux méthodes de production vidéo traditionnelles.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de présélection de candidats pour un vivier de talents mondial ?

HeyGen soutient la création de vidéos de présélection de candidats pour un vivier de talents mondial en offrant des capacités multilingues étendues. Vous pouvez générer des vidéos dans plusieurs langues avec des voix off réalistes, rendant vos efforts de recrutement plus inclusifs et accessibles à des candidats diversifiés dans le monde entier.

