Créez des Vidéos d'Expérience Candidat & Attirez les Meilleurs Talents
Humanisez votre marketing de recrutement pour attirer et engager les meilleurs talents avec des messages vidéo convaincants, facilement créés à l'aide des avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo authentique de 60 secondes sur la marque employeur destinée aux candidats à un poste spécifique, avec des témoignages vidéo d'employés montrant une journée typique. Cette vidéo doit utiliser un style visuel dynamique avec une musique de fond entraînante et tirer parti de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour améliorer les scènes de travail réelles, en assurant la clarté pour tous les spectateurs avec des sous-titres.
Produisez un message vidéo personnalisé rassurant de 45 secondes pour les candidats interviewés en attente des prochaines étapes, où un responsable du recrutement répond aux questions fréquentes liées au processus vidéo de recrutement. Cette pièce audio-visuelle directe et personnelle doit utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message clair et cohérent, humanisant les messages vidéo préenregistrés.
Créez une vidéo inspirante de 90 secondes destinée aux nouvelles recrues se préparant à leur parcours, décrivant le processus d'intégration et mettant en avant les opportunités de croissance dans le cadre de votre stratégie globale d'acquisition de talents. Adoptez un style visuel rapide avec des graphismes modernes et une musique motivante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et mettre en avant l'engagement de votre entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Marketing de Recrutement.
Générez rapidement des vidéos de recrutement convaincantes pour mettre en avant votre marque employeur et attirer efficacement les meilleurs talents.
Engagez les Candidats avec des Vidéos Sociales.
Produisez des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant la culture et les valeurs de l'entreprise, améliorant l'expérience candidat.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'expérience candidat convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de marque employeur engageantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise et attirent les meilleurs talents. Utilisez les avatars AI et les fonctionnalités de texte à vidéo pour concevoir des vidéos de recrutement personnalisées, améliorant considérablement votre expérience candidat globale.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création rapide de vidéos de recrutement ?
HeyGen propose des outils vidéo intuitifs en libre-service, y compris une vaste bibliothèque de modèles et de texte à vidéo à partir de script, permettant à quiconque de créer rapidement des vidéos de marketing de recrutement de haute qualité. Cela simplifie le processus de création d'une vidéo professionnelle sans nécessiter de compétences avancées en montage.
HeyGen peut-il personnaliser les messages vidéo pour les candidats à un emploi ?
Oui, HeyGen vous permet d'humaniser vos communications avec les candidats en créant des messages vidéo préenregistrés avec des avatars AI ou votre propre image. Cette capacité aide à délivrer des messages vidéo personnalisés aux candidats tout au long de leur parcours, rendant le processus plus engageant.
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées tout au long du parcours candidat ?
HeyGen facilite l'intégration ou le partage de vos vidéos personnalisées sur votre site carrière, les réseaux sociaux et dans les descriptions de poste pour améliorer l'ensemble du parcours candidat. Ces vidéos sont parfaites pour mettre en avant votre marque employeur et la culture de votre entreprise, soutenant votre stratégie d'acquisition de talents.