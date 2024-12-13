Créez facilement des vidéos de recrutement sur le campus avec l'IA
Attirez les meilleurs étudiants-athlètes avec des vidéos de recrutement universitaire engageantes créées à l'aide des avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo percutante de 60 secondes sur les compétences, spécialement conçue pour les étudiants-athlètes, impressionnera les entraîneurs universitaires et les recruteurs sportifs. Combinez des séquences de jeu passionnantes avec un rythme visuel rapide et une musique inspirante et puissante. Le message peut être renforcé par un texte clair à l'écran, et les sous-titres de HeyGen sont idéaux pour les actions clés, en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des plans de coupe si nécessaire.
Pour captiver les lycéens et leurs parents, développez une vidéo de recrutement universitaire inspirante de 30 secondes qui sert de bande-annonce pour votre établissement. Cette vidéo doit utiliser un style visuel accueillant avec une musique aspirante. Les avatars AI de HeyGen offrent une introduction personnalisée, facilitant l'assemblage de scènes convaincantes grâce à ses modèles et scènes.
Les jeunes diplômés et les stagiaires naviguant dans le processus de recrutement sur le campus sont le public cible de cette vidéo de recrutement professionnelle de 90 secondes, offrant des conseils essentiels. Présentez les informations avec un style visuel propre et informatif et une narration engageante. En rédigeant un script détaillé, la génération de voix off de HeyGen peut assurer une livraison soignée, et le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio l'optimiseront pour diverses plateformes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Produisez des vidéos de recrutement universitaire captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre efficacement les futurs étudiants.
Créez des vidéos de recrutement performantes.
Développez des vidéos de présentation du campus convaincantes qui agissent comme de puissantes publicités, attirant les meilleurs talents vers votre établissement avec l'efficacité de l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement sur le campus convaincantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement universitaire engageantes en vous permettant de transformer des scripts en contenu vidéo dynamique. Utilisez des avatars AI, la génération de voix off et des modèles prêts à l'emploi pour présenter efficacement des visites de campus et des témoignages d'étudiants, captant l'attention des futurs étudiants-athlètes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu des vidéos de recrutement ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour intégrer le logo et les couleurs de votre école dans votre vidéo de recrutement, assurant un aspect professionnel. Vous pouvez également tirer parti d'une bibliothèque de médias diversifiée et d'un support stock pour enrichir votre vidéo de présentation ou de compétences avec des visuels pertinents.
Puis-je facilement partager les vidéos de recrutement générées par HeyGen sur les réseaux sociaux et YouTube ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio et diverses options d'exportation, ce qui facilite l'optimisation de vos vidéos de recrutement pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube. Cela garantit que votre vidéo de recrutement universitaire atteint un public plus large d'entraîneurs universitaires et de futurs étudiants.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour le recrutement universitaire ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant la génération de texte-à-vidéo à partir de vos scripts, éliminant le besoin d'équipements vidéo complexes ou d'une caméra. Ajoutez facilement de la musique, générez des sous-titres et créez des vidéos de recrutement sur le campus professionnelles sans expérience approfondie en logiciels de montage.