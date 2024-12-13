Créez des Vidéos de Demande de Campagne pour Recueillir Facilement des Témoignages

Automatisez les suivis et collectez facilement des vidéos de haute qualité en utilisant des pages de destination personnalisées et la fonctionnalité texte en vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, concevez une vidéo engageante de 90 secondes qui démontre comment "créer une vidéo de campagne efficace" en utilisant HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et encourageant, tirant parti de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une création de contenu efficace et des "sous-titres/captions" pour une accessibilité améliorée, en particulier lors de la discussion sur l'impact d'un message bien préparé, en suggérant éventuellement la "fonctionnalité de téléprompteur".
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo détaillé de 2 minutes pour les équipes de vente et le support client, en se concentrant sur la manière de "surveiller efficacement les réponses entrantes" des vidéos de campagne. Le style visuel doit être calme et étape par étape, intégrant peut-être le "support de bibliothèque/média" de HeyGen pour des exemples illustratifs, et montrant comment différentes options de "méthode de livraison" et un "lien partageable" peuvent être gérés une fois les vidéos reçues, assurant un "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" optimaux pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes inspirante ciblant les organisateurs d'événements et les gestionnaires de communauté, mettant en avant la puissance d'un "message de demande" convaincant et d'une "page de destination" optimisée pour collecter du contenu généré par les utilisateurs. Le style visuel et audio doit être orienté vers l'action, utilisant pleinement les "modèles et scènes" de HeyGen pour créer un look soigné et expliquant comment un "lien de demande publique" peut simplifier le processus de collecte.
Comment Créer des Vidéos de Demande de Campagne

Recueillez facilement du contenu vidéo authentique pour vos campagnes en mettant en place un processus de demande simplifié, garantissant une qualité constante et un alignement de la marque.

1
Step 1
Créez Votre Demande de Campagne
Commencez par créer votre campagne de demande de vidéo. Utilisez des modèles personnalisables pour définir l'apparence et l'ambiance de votre campagne, préparant le terrain pour les vidéos demandées.
2
Step 2
Ajoutez des Instructions et des Incitations
Ajoutez des instructions d'enregistrement claires pour guider vos participants. Utilisez la fonctionnalité de téléprompteur pour les aider à transmettre leur message efficacement.
3
Step 3
Choisissez Votre Méthode de Livraison
Choisissez votre méthode de livraison en générant un lien de demande publique unique. Partagez ce lien pour atteindre vos participants cibles et simplifier la soumission de contenu.
4
Step 4
Surveillez et Gérez les Soumissions
Surveillez les réponses entrantes dans votre bibliothèque vidéo pour examiner toutes les soumissions. Gérez et affinez facilement vos vidéos collectées pour une utilisation finale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Histoires de Succès des Clients

Transformez les témoignages clients demandés en vidéos AI convaincantes, mettant puissamment en avant le succès réel et renforçant la confiance pour vos campagnes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de demande de campagne ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de demande de campagne en fournissant des instructions d'enregistrement personnalisables et une page de destination dédiée. Vous pouvez facilement partager ces demandes en utilisant un lien de demande publique unique, rendant la contribution des participants sans effort.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour gérer efficacement les demandes de vidéos entrantes ?

HeyGen propose des outils robustes pour gérer votre campagne de demande de vidéo, y compris la possibilité de surveiller les réponses entrantes et d'envoyer des suivis automatisés. Toutes les soumissions sont organisées dans votre bibliothèque vidéo, et vous pouvez même initier une nouvelle demande d'enregistrement pour garantir la meilleure qualité.

HeyGen fournit-il des outils pour aider les participants à enregistrer des vidéos de campagne de haute qualité ?

Oui, HeyGen soutient les contributions de haute qualité en offrant des instructions d'enregistrement claires et une fonctionnalité de téléprompteur intégrée pour les participants. Cette assistance aide à garantir que chaque vidéo de campagne soumise répond à vos normes de clarté et de professionnalisme.

Une fois collectées, comment puis-je distribuer les vidéos d'une campagne HeyGen ?

HeyGen rend la distribution simple avec un lien partageable unique généré pour chaque demande de vidéo. Cette méthode de livraison efficace vous permet de facilement diffuser le contenu collecté de votre campagne de demande de vidéo à votre audience cible.

