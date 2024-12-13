Créez des Vidéos QA de Campagne : Rapides, Engagantes & Propulsées par l'IA

Optimisez votre processus de QA de campagne et engagez les parties prenantes avec des vidéos propulsées par l'IA créées facilement à partir de scripts en utilisant la technologie de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'entreprise soignée de 45 secondes, ciblant la haute direction et les clients externes, pour engager efficacement les parties prenantes en présentant des insights critiques de vos vidéos QA de campagne. Utilisez un avatar AI professionnel délivrant un message clair généré à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, en maintenant un ton autoritaire mais accessible tout au long de la présentation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux nouveaux membres de l'équipe et aux équipes interfonctionnelles, décomposant visuellement un processus complexe de QA de campagne en étapes facilement compréhensibles. La vidéo doit employer un style visuel clair et étape par étape avec des sous-titres explicatifs générés par HeyGen, augmentés par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock, pour améliorer la compréhension de la création de vidéos QA de campagne.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 30 secondes orientée solution pour les gestionnaires de campagne et les analystes marketing, en se concentrant sur la façon dont le retour visuel de l'assurance qualité de la campagne peut optimiser les campagnes. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle moderne avec des transitions de scène dynamiques, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme, assurant une communication claire et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos QA de Campagne

Exploitez les modèles vidéo propulsés par l'IA pour produire des vidéos QA claires et engageantes pour votre processus d'assurance qualité de campagne, améliorant la communication sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Propulsé par l'IA
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo propulsés par l'IA ou commencez avec une toile vierge pour structurer votre vidéo d'assurance qualité de campagne.
2
Step 2
Rédigez Votre Script de QA
Saisissez les détails spécifiques de votre processus de QA de campagne et votre script, puis choisissez un avatar AI pour narrer vos conclusions de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Visuels
Générez des voix off naturelles et ajoutez automatiquement des sous-titres pour garantir que vos vidéos QA engageantes soient accessibles et percutantes.
4
Step 4
Finalisez et Partagez
Revoyez votre création, appliquez tous les contrôles de branding, et exportez votre vidéo soignée pour partager facilement vos vidéos QA de campagne avec les parties prenantes.

Communiquez les Insights QA Clairement

Créez des vidéos engageantes propulsées par l'IA pour présenter clairement les insights d'assurance qualité de campagne, favorisant une meilleure compréhension parmi les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos QA de campagne engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos QA engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles propulsées par l'IA. Notre plateforme utilise des avatars AI et des modèles vidéo propulsés par l'IA pour rationaliser votre processus de QA de campagne, le rendant plus efficace et captivant pour l'assurance qualité de la campagne.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour optimiser notre processus de QA de campagne ?

HeyGen propose une suite d'outils puissants pour optimiser votre processus de QA de campagne, y compris des avatars AI, la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de scripts, et des modèles vidéo étendus. Ces fonctionnalités vous permettent de produire rapidement du contenu de haute qualité pour chaque aspect de l'assurance qualité de la campagne.

HeyGen peut-il améliorer la formation des équipes et l'engagement des parties prenantes pour l'assurance qualité de la campagne ?

Oui, HeyGen est conçu pour améliorer la formation des équipes et engager efficacement les parties prenantes. En créant des vidéos claires et cohérentes propulsées par l'IA avec des acteurs vocaux AI et un générateur de sous-titres AI, vous pouvez vous assurer que tout le monde comprend le processus et les exigences de QA de la campagne.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans toutes les vidéos QA de campagne ?

HeyGen assure la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos QA de campagne grâce à des contrôles de branding complets, des modèles vidéo personnalisables, et des voix off AI cohérentes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs, créant un look uniforme et professionnel pour tout votre contenu.

