Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs, démontrant comment des vidéos de planification de campagne bien exécutées peuvent considérablement augmenter la génération de leads. Le style visuel doit être moderne, engageant et inspirant confiance, complété par un ton audio amical et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des stratégies clés, rendant les concepts complexes de marketing digital facilement compréhensibles et pertinents pour votre audience, inspirant finalement à l'action.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de conseils rapide de 30 secondes pour les jeunes marketeurs et créateurs de contenu, offrant des conseils rapides sur la structuration d'un script vidéo convaincant pour la planification de campagne. Le style visuel doit être rapide, visuellement entraînant et énergique, parfaitement assorti à un audio clair et concis qui met en avant les éléments essentiels de la narration. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les points clés, rendant vos conseils actionnables et faciles à suivre.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo conceptuelle sophistiquée de 50 secondes conçue pour les directeurs marketing et les équipes créatives, mettant en avant le potentiel du contenu vidéo innovant dans les prochaines campagnes sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être inspirant et riche visuellement, incorporant une bande sonore confiante et inspirante qui évoque la créativité et le succès. Accélérez le processus de création en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, vous permettant de visualiser rapidement divers scénarios de planification de campagne et de présenter des idées percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de planification de campagne

Produisez facilement des vidéos de planification de campagne percutantes en utilisant l'IA pour articuler des stratégies, visualiser des concepts et inspirer votre équipe avec précision et clarté.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Définissez le message central de votre campagne et votre audience cible. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo pour esquisser vos objectifs et votre narration, en vous assurant que votre message est clair et concis dès le départ.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et avatar AI
Transformez votre script en une présentation dynamique. Choisissez parmi divers avatars AI pour représenter votre message et améliorer l'engagement. Incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer efficacement les concepts clés de la campagne.
3
Step 3
Appliquez le branding et affinez la narration
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre marque. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence. Générez des voix off et ajoutez des sous-titres pour affiner votre narration, garantissant une narration captivante qui résonne avec votre équipe.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale de campagne
Préparez votre vidéo de planification de campagne pour le partage sur les plateformes. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour optimiser votre vidéo pour divers canaux, garantissant que votre stratégie atteint efficacement les parties prenantes, y compris sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de planification de campagne convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de planification de campagne avec facilité, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Cela simplifie votre processus de production vidéo pour des stratégies de marketing vidéo efficaces.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production rapide de vidéos de campagne ?

HeyGen propose une plateforme sans code avec des modèles et scènes étendus, permettant une création rapide de contenu vidéo pour vos campagnes de marketing digital. Vous pouvez également utiliser l'IA pour la génération de voix off et ajouter automatiquement des sous-titres pour engager votre audience cible.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de campagne pour différentes plateformes de médias sociaux ?

Absolument. HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos de campagne sont optimisées pour différents canaux de médias sociaux. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité de marque cohérente dans tous vos efforts de marketing vidéo.

Comment HeyGen soutient-il la narration dans le contenu vidéo de campagne ?

HeyGen permet une narration puissante grâce à ses avatars AI et sa capacité à transformer un script vidéo en contenu vidéo engageant. C'est parfait pour créer des vidéos explicatives percutantes qui résonnent avec votre audience cible et génèrent des leads pour vos campagnes.

