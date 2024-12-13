Créez facilement des vidéos d'instruction pour la calibration

Améliorez l'engagement en formation et la qualité constante avec des vidéos de qualité professionnelle utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un module de formation convaincant d'une minute pour les nouveaux employés dans le secteur manufacturier, en se concentrant sur un calibrage critique de l'installation de l'équipement pour assurer une qualité de produit constante. La vidéo devrait adopter un style visuel moderne et engageant et un style audio amical, en utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour simplifier la création et maintenir une apparence de marque unifiée pour toutes les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative détaillée de 90 secondes pour les ingénieurs juniors, expliquant une procédure de calibration basée sur un logiciel spécifique, avec un style visuel direct et informatif, un texte à l'écran très lisible et une voix off précise. Ce contenu devrait être facilement généré à partir de la documentation existante en transformant le script en vidéo à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, complétée par des sous-titres automatiques pour plus de clarté.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide adaptatif de 1,5 minute pour les équipes de support technique internationales sur le dépannage des problèmes courants de calibration, en utilisant un style visuel dynamique avec des options audio multilingues adaptables pour répondre à un public mondial. Cette vidéo devrait mettre en avant la génération de voix off de HeyGen, permettant une création rapide de versions dans différentes langues pour personnaliser vos vidéos pour diverses régions et améliorer la compréhension des processus de calibration complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'instruction pour la calibration

Produisez facilement des vidéos de formation à la calibration professionnelles et engageantes avec des avatars AI, des modèles dynamiques et des outils d'édition puissants pour une qualité constante et un apprentissage amélioré.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez votre vidéo d'instruction pour la calibration en sélectionnant parmi une variété de "Modèles & scènes" prêts à l'emploi. Cela fournit une base professionnelle, vous faisant gagner du temps et garantissant une qualité constante pour votre contenu de formation.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI et un script
Donnez vie à votre guide de calibration en choisissant parmi divers "Avatars AI". Saisissez votre script d'instruction, et regardez votre avatar choisi articuler les étapes avec une présentation naturelle et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Générez des voix off et des sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité de vos processus de calibration. Utilisez les "Sous-titres/captions" pour générer automatiquement un texte précis pour votre vidéo, rendant vos instructions faciles à suivre pour tous les spectateurs, et envisagez diverses options de voix off.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de calibration de qualité professionnelle. Appliquez les éléments de marque finaux en utilisant notre bibliothèque multimédia, puis "Redimensionnez & exportez" facilement votre vidéo de formation terminée dans le format souhaité, prête à être distribuée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les procédures techniques complexes

.

Simplifiez les processus de calibration complexes et améliorez la compréhension grâce à des vidéos claires et engageantes générées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction technique pour la calibration ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'instruction pour la calibration en transformant vos scripts en vidéos de qualité professionnelle grâce à des avatars AI avancés et des acteurs vocaux AI. Cela garantit une qualité constante pour tout votre contenu pédagogique.

Quel rôle jouent les avatars AI et les acteurs vocaux AI dans l'amélioration de l'engagement en formation pour les processus de calibration ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence humaine, rendant vos vidéos d'instruction pour la calibration plus engageantes et faciles à suivre. Associés à nos capacités d'acteurs vocaux AI, vous pouvez générer des voix off claires et naturelles qui maintiennent l'attention du public.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour garantir une qualité constante et une accessibilité pour mes vidéos de formation à la calibration ?

Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques pour garantir une qualité constante et une accessibilité améliorée pour toutes vos vidéos de formation. Cette capacité vous aide à maintenir les standards de la marque et à atteindre efficacement des publics diversifiés.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos d'instruction pour la calibration et atteindre un public mondial avec HeyGen ?

Vous pouvez facilement personnaliser vos vidéos avec HeyGen en ajoutant votre image de marque, des instructions spécifiques et en utilisant des voix off multilingues. Cela vous permet d'adapter le contenu précisément pour différents processus de calibration et de vous connecter facilement avec une main-d'œuvre mondiale.

