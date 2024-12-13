Créez des Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise Qui Connectent
Générez rapidement des mises à jour d'entreprise convaincantes avec des avatars AI et des fonctionnalités de marketing vidéo professionnel.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour marketing externe de 90 secondes ciblant les clients existants et potentiels, mettant en avant les récents améliorations de produits ou jalons de service. Utilisez un style visuel dynamique et moderne avec une musique professionnelle entraînante, en vous appuyant sur les modèles conçus par des professionnels de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour créer des vidéos professionnelles qui résonnent pour le marketing vidéo.
Créez un extrait de lancement de produit concis de 45 secondes conçu pour diverses plateformes de médias sociaux, ciblant les premiers utilisateurs et les utilisateurs généraux. Le style visuel doit être rapide et visuellement attrayant, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement des visuels convaincants, puis en optimisant pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, établissant HeyGen comme un créateur de vidéos d'entreprise en ligne efficace.
Concevez une vidéo explicative technique de 2 minutes détaillant de nouvelles fonctionnalités ou une mise à jour complexe, destinée aux utilisateurs avertis en technologie et aux développeurs. Maintenez un style visuel clair et instructif avec des enregistrements d'écran et des graphiques animés, complétés par une narration calme et informative. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour un audio cohérent et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement, démontrant comment les outils alimentés par l'AI simplifient le processus de création de vidéos d'entreprise pour les mises à jour de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Mises à Jour Engagées pour les Médias Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les plateformes de médias sociaux afin de diffuser efficacement les nouvelles et annonces de l'entreprise.
Créez des Mises à Jour Marketing Performantes.
Produisez des publicités vidéo percutantes et du contenu promotionnel pour les lancements de produits et les campagnes marketing en un temps record.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos professionnelles avec l'AI ?
HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise en ligne qui utilise des outils alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, pour simplifier la création de vidéos. Son éditeur intuitif par glisser-déposer permet aux utilisateurs de produire facilement du contenu de haute qualité sans compétences techniques complexes.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour créer des vidéos d'entreprise de marque ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux utilisateurs d'incorporer leur logo, leurs couleurs de marque et leurs polices personnalisées. Vous pouvez choisir parmi des modèles conçus par des professionnels et personnaliser les scènes, garantissant que vos vidéos de mise à jour d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente.
Puis-je améliorer mes vidéos d'entreprise avec des fonctionnalités avancées d'édition et de médias en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos, y compris une bibliothèque complète de séquences stock et des options pour couper et recadrer les vidéos. Vous pouvez également ajouter facilement de la musique et des effets sonores, en plus de générer des voix off et des sous-titres pour un produit final soigné.
HeyGen est-il adapté pour créer du contenu vidéo diversifié pour diverses plateformes ?
HeyGen vous permet de produire un contenu de marketing vidéo polyvalent pour diverses applications, telles que les lancements de produits et les campagnes marketing. Avec des options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, HeyGen garantit que vos vidéos sont optimisées pour toutes les plateformes de médias sociaux.