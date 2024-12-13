Créez des Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise Qui Connectent

Générez rapidement des mises à jour d'entreprise convaincantes avec des avatars AI et des fonctionnalités de marketing vidéo professionnel.

461/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour marketing externe de 90 secondes ciblant les clients existants et potentiels, mettant en avant les récents améliorations de produits ou jalons de service. Utilisez un style visuel dynamique et moderne avec une musique professionnelle entraînante, en vous appuyant sur les modèles conçus par des professionnels de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour créer des vidéos professionnelles qui résonnent pour le marketing vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez un extrait de lancement de produit concis de 45 secondes conçu pour diverses plateformes de médias sociaux, ciblant les premiers utilisateurs et les utilisateurs généraux. Le style visuel doit être rapide et visuellement attrayant, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement des visuels convaincants, puis en optimisant pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, établissant HeyGen comme un créateur de vidéos d'entreprise en ligne efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative technique de 2 minutes détaillant de nouvelles fonctionnalités ou une mise à jour complexe, destinée aux utilisateurs avertis en technologie et aux développeurs. Maintenez un style visuel clair et instructif avec des enregistrements d'écran et des graphiques animés, complétés par une narration calme et informative. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour un audio cohérent et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement, démontrant comment les outils alimentés par l'AI simplifient le processus de création de vidéos d'entreprise pour les mises à jour de l'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise

Produisez sans effort des vidéos de mise à jour d'entreprise professionnelles avec notre créateur de vidéos en ligne alimenté par l'AI, conçu pour vous aider à communiquer efficacement et à engager votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez votre vidéo de mise à jour d'entreprise en choisissant parmi des modèles conçus par des professionnels ou en collant votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias et Détails
Téléchargez facilement vos propres ressources ou améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias/stock complète.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Maintenez la cohérence de la marque dans toutes vos communications en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs) pour refléter l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Finalisez votre vidéo de mise à jour d'entreprise professionnelle avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, puis partagez-la facilement sur vos plateformes de médias sociaux choisies.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Créez facilement des témoignages vidéo convaincants et des études de cas pour mettre en avant les réussites des clients et renforcer la confiance avec votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos professionnelles avec l'AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise en ligne qui utilise des outils alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, pour simplifier la création de vidéos. Son éditeur intuitif par glisser-déposer permet aux utilisateurs de produire facilement du contenu de haute qualité sans compétences techniques complexes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour créer des vidéos d'entreprise de marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux utilisateurs d'incorporer leur logo, leurs couleurs de marque et leurs polices personnalisées. Vous pouvez choisir parmi des modèles conçus par des professionnels et personnaliser les scènes, garantissant que vos vidéos de mise à jour d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente.

Puis-je améliorer mes vidéos d'entreprise avec des fonctionnalités avancées d'édition et de médias en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos, y compris une bibliothèque complète de séquences stock et des options pour couper et recadrer les vidéos. Vous pouvez également ajouter facilement de la musique et des effets sonores, en plus de générer des voix off et des sous-titres pour un produit final soigné.

HeyGen est-il adapté pour créer du contenu vidéo diversifié pour diverses plateformes ?

HeyGen vous permet de produire un contenu de marketing vidéo polyvalent pour diverses applications, telles que les lancements de produits et les campagnes marketing. Avec des options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, HeyGen garantit que vos vidéos sont optimisées pour toutes les plateformes de médias sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo