Créez des Vidéos de Continuité des Activités Facilement et Efficacement
Produisez des vidéos de continuité des activités engageantes et informatives avec des avatars AI pour renforcer l'engagement lors des formations et partager des guides de gestion des risques cruciaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo introductive de 45 secondes destinée à tous les employés et nouvelles recrues, expliquant l'importance du plan global de continuité des activités de l'entreprise. Cette vidéo doit être engageante et facile à comprendre, avec des avatars AI amicaux, des visuels clairs et simples, et un ton de voix off encourageant et informatif. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une mise en page professionnelle et sa génération de voix off pour une narration cohérente.
Créez une vidéo informative de 1,5 minute pour les chefs de département et les responsables d'équipe, décrivant une procédure spécifique de reprise après sinistre. Le style visuel doit être structuré et sérieux, incorporant des visualisations de données pertinentes et des séquences d'archives professionnelles pour illustrer des scénarios potentiels. L'audio doit être une voix calme et rassurante. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions via HeyGen, et améliorez l'attrait visuel en utilisant sa bibliothèque de médias/soutien d'archives pour des ressources pertinentes.
Concevez une vidéo complète de 2 minutes ciblant la haute direction et les responsables de la conformité, résumant les éléments clés d'un nouveau guide de gestion des risques pour aider à créer des vidéos de continuité des activités. L'esthétique visuelle doit être très soignée et d'entreprise, avec des animations de style infographique et des transitions nettes. La narration doit être confiante et articulée. Utilisez le texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour produire efficacement ce contenu complexe, et assurez-vous qu'il est adapté à diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à la Continuité des Activités.
Renforcez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour les procédures BCDR critiques grâce à une formation vidéo alimentée par l'AI.
Élargissez la Diffusion des Connaissances BCP.
Développez et distribuez rapidement des cours complets de continuité des activités pour éduquer efficacement votre main-d'œuvre mondiale.
Comment les outils AI de HeyGen peuvent-ils aider à créer des vidéos de continuité des activités efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de continuité des activités en utilisant des outils AI avancés, transformant des scripts en contenu visuel engageant. Cela simplifie le processus de production de vidéos informatives pour votre équipe ou vos parties prenantes, crucial pour tout plan BCDR.
HeyGen propose-t-il des avatars AI et des options de voix off pour la formation à la continuité des activités ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et un générateur de voix off robuste, vous permettant de produire des présentations professionnelles et cohérentes pour votre formation à la continuité des activités. Vous pouvez générer facilement des vidéos à partir de texte, assurant clarté et engagement sans tournage complexe.
Existe-t-il des modèles de vidéos de continuité des activités pour simplifier la création de vidéos dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen propose une sélection de modèles de vidéos de continuité des activités personnalisables conçus pour accélérer votre production de contenu. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités intuitives de montage vidéo, vous aident à développer rapidement des vidéos percutantes, même pour des scénarios de reprise après sinistre complexes.
Comment HeyGen garantit-il que les vidéos de continuité des activités sont engageantes et accessibles ?
HeyGen aide à créer des vidéos engageantes grâce à des visuels dynamiques, des avatars AI et des sous-titres automatiques, rendant votre contenu de continuité des activités hautement accessible. Cela garantit que les informations critiques sont transmises efficacement à tous les spectateurs, améliorant l'engagement lors des formations et la compréhension des guides de gestion des risques.