Créez facilement des vidéos de formation à la continuité des activités

Assurez une préparation robuste aux catastrophes et une planification de la continuité. Créez rapidement des vidéos engageantes en utilisant des modèles.

Créez une vidéo de formation concise de 60 secondes pour tout le personnel, démontrant les actions clés pour la préparation aux catastrophes sur le lieu de travail. Le style visuel doit être pratique et instructif, utilisant des graphiques simples et des exemples concrets, complétés par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir le texte en vidéo pour transformer efficacement les procédures écrites en un guide visuel percutant pour notre Formation à la Continuité des Activités.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes spécifiquement pour les chefs d'équipe et les managers, soulignant leur rôle crucial dans le développement de stratégies robustes de continuité des activités. Le style visuel doit être direct et axé sur les infographies, avec une bande sonore confiante et motivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message convaincant sur la responsabilité du leadership dans le maintien de la résilience opérationnelle à travers ces vidéos essentielles de continuité des activités.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes de questions-réponses ciblant tous les employés, abordant les idées fausses courantes et renforçant les plans d'urgence critiques. L'approche visuelle doit être amicale et accessible, peut-être en utilisant des éléments animés, avec un ton audio conversationnel et rassurant. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour créer des vidéos de formation à la continuité des activités qui ne laissent aucune place à l'incompréhension.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à la continuité des activités

Produisez rapidement des vidéos de formation à la continuité des activités professionnelles et percutantes qui préparent votre équipe à tout défi, assurant préparation et résilience avec l'AI.

Step 1
Créez votre script de formation
Écrivez ou collez votre script directement dans la plateforme pour tirer parti de notre génération de texte en vidéo et exposer votre contenu critique de continuité des activités.
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Donnez vie à votre script en sélectionnant parmi divers avatars AI qui offrent une prestation dynamique et professionnelle pour vos vidéos de formation à la continuité des activités.
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Appliquez le logo et les couleurs de votre marque pour garantir que vos vidéos de préparation aux catastrophes sont professionnelles et conformes à votre image de marque, renforçant l'impact de votre planification de la continuité.
Step 4
Exportez avec une accessibilité améliorée
Générez votre vidéo de formation complète avec des sous-titres et des captions ajoutés automatiquement, garantissant que vos vidéos cruciales de continuité des activités sont accessibles à tous.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation

Simplifiez les concepts complexes de continuité des activités, améliorant la compréhension et la préparation de tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la continuité des activités engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la continuité des activités captivantes en utilisant des avatars AI avancés et des voix off réalistes à partir de vos scripts textuels. Cela rend les informations complexes sur la préparation aux catastrophes plus accessibles et engageantes pour votre équipe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des stratégies de continuité des activités ?

HeyGen simplifie le développement de stratégies de continuité des activités en fournissant des modèles personnalisables et une plateforme robuste pour l'écriture de scripts. Vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles qui décrivent vos plans d'urgence et de continuité.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI pour nos vidéos de plan de continuité des activités ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation significative des avatars AI pour s'aligner avec votre marque, garantissant que vos vidéos de plan de continuité des activités maintiennent une apparence professionnelle et cohérente. Vous pouvez personnaliser des aspects pour refléter l'identité de votre organisation.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de continuité des activités dans toute notre organisation ?

HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de préparation aux catastrophes et de continuité des activités en offrant des sous-titres automatisés et diverses options de voix off. Cela garantit que les informations critiques sont clairement communiquées et comprises par tous les employés, quel que soit leur emplacement ou leurs préférences auditives.

