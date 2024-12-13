Comment créer des vidéos de cas d'entreprise qui Convertissent

Créez rapidement des vidéos d'étude de cas puissantes pour augmenter la confiance. Exploitez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts pour des résultats rapides.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 45 secondes spécifiquement destinée aux responsables marketing et aux équipes de vente, mettant en avant les avantages concrets des vidéos d'étude de cas pour augmenter les ventes. Cette vidéo dynamique doit comporter du texte à l'écran et des statistiques, livrés avec une voix off claire et confiante générée directement à partir de votre script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, assurant un engagement et une clarté maximaux avec des sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant comment réaliser efficacement une vidéo d'étude de cas, de la planification à la rédaction du script. Les visuels doivent être clairs et étape par étape, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, avec des médias de soutien de sa bibliothèque/stock pour illustrer chaque étape, accompagnés d'une guidance audio claire et concise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo persuasive de 90 secondes destinée aux PDG et aux professionnels du développement commercial, illustrant le pouvoir du marketing vidéo pour atteindre plus efficacement votre public cible. Le style doit être sophistiqué et convaincant, incorporant des séquences de stock de haute qualité, un récit persuasif dirigé par une voix off professionnelle générée avec HeyGen, et optimisé pour diverses plateformes grâce à sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de cas d'entreprise

Créez facilement des vidéos de cas d'entreprise convaincantes et des témoignages clients pour montrer votre succès et engager efficacement votre public cible.

1
Step 1
Créez votre script
Développez un script convaincant qui met en avant l'histoire de réussite de votre client. Définissez votre public cible et votre message clé, puis utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts pour donner vie instantanément à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI professionnels pour représenter votre marque ou vos interviewés. Combinez-les avec des scènes dynamiques et des médias de la bibliothèque pour construire la base de votre vidéo de témoignage client.
3
Step 3
Améliorez avec le branding
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Peaufinez votre vidéo avec des voix off et des légendes, assurant que votre étude de cas est professionnelle et engageante.
4
Step 4
Exportez et partagez votre histoire
Finalisez votre vidéo et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos de cas d'entreprise convaincantes sur vos canaux de marketing pour maximiser la portée et l'impact.

Produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux

Générez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux et des clips courts à partir de vos cas d'entreprise pour maximiser la portée et l'engagement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de cas d'entreprise ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de cas d'entreprise percutantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une technologie de texte-à-vidéo, éliminant le besoin de tournages traditionnels. Cela rend le marketing vidéo accessible et efficace pour chaque entreprise.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de témoignages clients convaincantes ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de témoignages clients engageantes et des histoires de réussite client. Vous pouvez utiliser divers avatars AI pour narrer vos témoignages, ajouter des voix off générées et un branding personnalisé pour renforcer la confiance avec votre public cible.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour éditer des vidéos d'étude de cas ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos d'étude de cas, y compris le branding personnalisé avec votre logo et vos couleurs, une riche bibliothèque de médias avec des ressources de stock, et des sous-titres et légendes automatiques. Ces outils permettent de créer des vidéos de qualité professionnelle sans logiciel de montage vidéo complexe.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo d'étude de cas avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement produire des vidéos d'étude de cas de haute qualité à partir d'un simple script en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus. Cette efficacité vous permet de partager rapidement des vidéos et de tirer parti des avantages des vidéos d'étude de cas pour augmenter les ventes.

