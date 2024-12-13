Créez des Vidéos de Visite de Bâtiment qui Attirent Plus d'Acheteurs
Créez des vidéos immobilières captivantes et des visites virtuelles de maisons qui se démarquent. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative professionnelle de 90 secondes ciblant les petites entreprises immobilières, montrant comment la 'création assistée par l'IA' simplifie le processus de génération d'une 'visite virtuelle' convaincante. Le design visuel doit être moderne et élégant, avec des transitions fluides entre les points forts de la propriété et une musique de fond confiante et dynamique. Intégrez un avatar AI de HeyGen pour présenter les avantages de ce flux de travail rationalisé, ajoutant une touche futuriste à vos efforts de marketing.
Créez une vidéo promotionnelle immersive de 2 minutes destinée aux spécialistes du marketing immobilier et aux promoteurs immobiliers, illustrant les capacités avancées d'une 'visite virtuelle 360' pour un 'marketing' immobilier amélioré. L'expérience visuelle doit être engageante et informative, avec des chemins de caméra dynamiques à travers les propriétés et une narration sophistiquée et professionnelle qui met en avant les caractéristiques clés. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre copie marketing détaillée en une présentation visuelle captivante.
Concevez un tutoriel convivial de 45 secondes pour les débutants en 'vidéos immobilières', offrant des 'Conseils & Modèles' rapides pour leurs projets initiaux. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible, utilisant des démonstrations claires et étape par étape et un ton encourageant et conversationnel. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour lancer le processus de création, montrant à quel point il est facile de monter une visite professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez des Vidéos Immobilières Engagantes.
Exploitez l'IA pour créer rapidement des visites virtuelles complètes de propriétés et des visites guidées qui captivent les acheteurs potentiels.
Générez des Aperçus Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Transformez rapidement de longues visites virtuelles en clips vidéo courts et captivants optimisés pour les réseaux sociaux, maximisant la portée et l'intérêt pour les propriétés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos immobilières engageantes ?
HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos immobilières professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Intégrez facilement des détails de propriété, des éléments de visite virtuelle et des plans d'étage avec une personnalisation de marque et de la musique pour une présentation complète.
HeyGen prend-il en charge la création assistée par l'IA pour les visites virtuelles de maisons ?
Absolument ! HeyGen utilise l'IA pour simplifier la création de visites virtuelles de maisons, vous permettant de générer des voix off naturelles, d'ajouter des scènes dynamiques et d'intégrer des médias de notre vaste bibliothèque sans logiciel de montage vidéo complexe.
Quels éléments visuels puis-je inclure dans mes vidéos de visite virtuelle HeyGen ?
Vous pouvez améliorer vos vidéos de visite virtuelle avec une personnalisation de marque, intégrer des images 360 convaincantes et utiliser la bibliothèque de modèles diversifiée de HeyGen pour présenter efficacement les propriétés. Ajoutez des sous-titres et des légendes pour atteindre un public plus large.
HeyGen est-il adapté pour générer et exporter rapidement des vidéos marketing pour l'immobilier ?
Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, vous permettant de créer et d'exporter rapidement des vidéos marketing immobilières de haute qualité dans divers formats d'aspect. Produisez facilement des présentations de propriétés captivantes et des visites virtuelles pour tous vos canaux de marketing.