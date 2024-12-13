Créez Facilement des Vidéos de Demande de Maintenance de Bâtiment

Simplifiez votre gestion des installations et clarifiez les problèmes de maintenance en créant facilement des vidéos engageantes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'entreprise engageante de 45 secondes conçue pour les gestionnaires de propriétés et le personnel de gestion des installations, mettant en avant les avantages significatifs de l'intégration de la vidéo dans leur processus de vidéos de demande de maintenance de bâtiment. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et soigné, peut-être avec un avatar AI présentant des statistiques clés, soutenu par une narration audio confiante et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour un présentateur cohérent et ses Modèles & scènes pour assembler rapidement une production de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction complète de 60 secondes spécifiquement pour le nouveau personnel des installations ou les nouvelles recrues en gestion immobilière, détaillant le processus étape par étape de création de vidéos pour les demandes de maintenance. L'approche visuelle doit être informative, incorporant des enregistrements d'écran et des annotations textuelles claires, avec une voix calme et soutenante. Utilisez les Sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, ainsi que son support de bibliothèque de médias/stock pour enrichir le contenu explicatif avec des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant tous les occupants du bâtiment, conçue pour encourager avec enthousiasme l'adoption de la création de vidéos pour les demandes de maintenance. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et dynamique, incorporant des coupes rapides, des graphiques vibrants et une musique de fond énergique. Le redimensionnement & exportation d'aspect-ratio de HeyGen peut garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes, tandis que ses divers Modèles & scènes permettent une production vidéo rapide et créative pour capter l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Demande de Maintenance de Bâtiment

Rationalisez la gestion des installations avec des vidéos de demande de maintenance de bâtiment claires et professionnelles. Utilisez l'AI pour détailler rapidement les problèmes et communiquer les besoins efficacement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez par sélectionner un modèle préconçu dans la bibliothèque HeyGen ou rédigez un script détaillé décrivant le problème de maintenance. Cela constitue la base de vos vidéos de demande de maintenance de bâtiment.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez vos vidéos de demande de maintenance en incorporant des images ou vidéos pertinentes de la bibliothèque de médias, ou sélectionnez un avatar AI pour présenter le problème. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off pour narrer les détails clairement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Assurez-vous que vos vidéos de demande de maintenance de bâtiment reflètent votre marque en utilisant les contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs d'entreprise. Incluez des sous-titres/captions pour la clarté et l'accessibilité, rendant votre message compréhensible par tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de demande de maintenance dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo professionnelle est maintenant prête à communiquer clairement les besoins de maintenance, rationalisant votre gestion des installations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours de Maintenance Complets

Élargissez vos offres éducatives pour la gestion immobilière et des installations en créant facilement des cours et modules vidéo étendus.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de demande de maintenance de bâtiment ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de demande de maintenance de bâtiment en transformant des scripts écrits en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela permet une création de vidéo efficace, transformant des demandes complexes en instructions visuelles claires sans effort.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de maintenance professionnelles ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour produire des vidéos de maintenance professionnelles, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour votre logo et vos couleurs, et une génération de voix off de haute qualité. Ces outils garantissent que vos vidéos d'instruction sont soignées et cohérentes avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il améliorer l'efficacité des équipes gérant la production vidéo pour la gestion des installations ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'efficacité de la production vidéo dans la gestion des installations grâce à ses capacités rapides de texte à vidéo et sa vaste bibliothèque de médias. Cela permet aux équipes de générer et de gérer rapidement une large gamme de vidéos de maintenance, rationalisant leur flux de travail de contenu.

Comment HeyGen assure-t-il une communication claire et accessible dans les vidéos de maintenance ?

HeyGen assure une communication claire et accessible dans les vidéos de maintenance en générant automatiquement des sous-titres et en offrant divers avatars AI pour présenter l'information. Cette combinaison rend les tâches de maintenance complexes faciles à comprendre pour tous les spectateurs, améliorant l'efficacité de vos vidéos de formation.

