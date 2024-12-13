Créez simplement des vidéos d'instruction de demande de budget avec l'IA

Rationalisez votre processus de budget de projet avec des tutoriels texte-vidéo convaincants, expliquant clairement les revenus et les dépenses.

Exemple de Prompt 1
Pour les candidats à des subventions cherchant à clarifier leurs soumissions financières, une vidéo engageante de 45 secondes pourrait se concentrer sur la manière de présenter efficacement les revenus et les dépenses dans une proposition de subvention. Présentée avec un design visuel amical et informatif et une voix off calme et rassurante, cette pièce d'instruction vise à démystifier les exigences financières, aidant les utilisateurs à comprendre les composants clés, et peut tirer parti de la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire.
Exemple de Prompt 2
Clarifiez la terminologie courante entourant les coûts directs versus les coûts indirects avec une vidéo explicative rapide de 30 secondes. Ciblée à tout le personnel préparant des documents financiers, cette vidéo devrait présenter une esthétique visuelle propre et éducative accompagnée d'une explication audio simple et nette. Son objectif principal est d'éliminer la confusion concernant ces types de dépenses, et les sous-titres/captions de HeyGen peuvent renforcer la compréhension de ces composants budgétaires critiques.
Exemple de Prompt 3
Comment les employés peuvent-ils simplifier la soumission de documents financiers et de demandes de budget ? Concevez une vidéo pratique de 60 secondes qui offre les meilleures pratiques pour créer des vidéos d'instruction de demande de budget. Cette vidéo dynamique et professionnelle, livrée avec un ton audio encourageant et autoritaire, devrait simplifier le processus de soumission, en veillant à ce que tous les documents financiers nécessaires soient inclus, et peut bénéficier des modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et maintenir la cohérence.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'instruction de demande de budget

Créez des guides vidéo clairs et étape par étape pour démystifier les budgets de projet et les demandes de documents financiers, rendant le processus facile pour votre public.

1
Step 1
Créez votre script étape par étape
Détaillez votre demande de budget sous forme d'"instructions étape par étape", couvrant des domaines clés comme les "coûts directs" et les "coûts indirects". Utilisez la fonctionnalité texte-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre script en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez des visuels et générez des voix off
Sélectionnez parmi les divers avatars AI de HeyGen pour présenter votre contenu. Générez des voix off claires pour communiquer efficacement comment "créer un budget efficace", expliquant les "revenus et dépenses" complexes et les "documents financiers" requis avec aisance.
3
Step 3
Ajoutez du branding et améliorez le contenu
Appliquez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour un aspect professionnel. Intégrez des visuels de soutien pour clarifier les éléments de votre "budget de projet", tels que les "dépenses de personnel" et comment "estimer le coût réaliste".
4
Step 4
Exportez et distribuez votre guide
Améliorez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions grâce à la fonctionnalité de HeyGen. Exportez votre vidéo finale optimisée pour diverses plateformes, garantissant que vos "vidéos d'instruction de demande de budget" peuvent expliquer clairement la "terminologie courante" à un large public.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les concepts financiers complexes

Démystifiez la terminologie budgétaire complexe et les documents financiers, en les transformant en vidéos d'instruction faciles à comprendre et étape par étape.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de budget de projet ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'instruction de budget professionnelles en utilisant le texte-vidéo à partir de scripts et des avatars AI, simplifiant le processus d'explication des détails complexes du budget de projet et des documents financiers.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour fournir des instructions étape par étape sur la création de budget ?

HeyGen vous aide à fournir des instructions claires étape par étape avec des modèles personnalisables, la génération de voix off et des sous-titres automatiques, garantissant que votre public comprend comment créer un budget efficace, couvrant tout, des revenus et dépenses aux dépenses de personnel.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos expliquant la terminologie courante pour les budgets ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque, pour garantir que toutes vos vidéos, même celles détaillant la terminologie courante pour les propositions de subvention ou d'autres documents financiers, s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.

Est-il efficace d'utiliser HeyGen pour produire des vidéos qui aident à estimer le coût réaliste des projets ?

Absolument, les capacités texte-vidéo de HeyGen et sa bibliothèque de médias intégrée soutiennent la production de vidéos qui expliquent efficacement comment estimer le coût réaliste, couvrant à la fois les coûts directs et indirects, économisant un temps et des ressources significatifs.

