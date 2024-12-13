Créez des Vidéos d'Orientation de Studio de Diffusion avec Facilité
Produisez du contenu de qualité professionnelle et accueillez les nouveaux étudiants en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Inspirez les futurs apprenants avec une vidéo dynamique de 1,5 minute, spécialement conçue pour les étudiants potentiels envisageant des établissements d'enseignement supérieur, mettant en avant le studio de production vidéo à la pointe de l'université. Utilisez des visuels vibrants et un audio engageant, en exploitant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une narration fluide et en enrichissant les scènes avec divers contenus de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur les possibilités créatives et augmenter les inscriptions.
Face à des contraintes budgétaires ou un accès limité, comment un petit département éducatif peut-il créer son propre studio vidéo ? Produisez une vidéo instructive de 2 minutes répondant à cette question, fournissant des conseils pratiques pour un éclairage optimal et une utilisation efficace de l'écran vert, présentée avec une approche visuelle amicale et étape par étape. Utilisez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour la structure et assurez une portée mondiale en incluant des sous-titres précis.
Démontrant une excellence de production inégalée, cette vidéo d'une minute est conçue pour les étudiants en médias et les utilisateurs expérimentés, explorant les nuances pour atteindre une qualité de production professionnelle dans un studio de diffusion, notamment pour les événements de streaming en direct. L'esthétique doit être élégante et de haute fidélité, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme et en intégrant des avatars AI hautement réalistes pour illustrer des scénarios de flux de travail complexes avec une précision experte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Orientation.
Améliorez l'orientation des nouveaux étudiants ou employés en créant des vidéos dynamiques qui améliorent la rétention d'informations et la participation active.
Élargissez le Contenu Éducatif.
Produisez efficacement de nombreux modules d'orientation et vidéos éducatives pour atteindre efficacement un public plus large à travers divers campus ou départements.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il de créer des vidéos d'orientation de studio de diffusion professionnelles sans configurations traditionnelles de caméra et de microphone ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des vidéos d'orientation de haute qualité directement à partir d'un script. Cela élimine le besoin de caméras, microphones et éclairages coûteux, transformant efficacement votre ordinateur en un studio de production vidéo virtuel.
HeyGen peut-il aider à atteindre une qualité de production professionnelle et des visuels dynamiques pour les vidéos d'orientation des étudiants ?
Absolument. HeyGen offre une suite d'outils, y compris des modèles personnalisables, une riche bibliothèque de médias et des contrôles de marque, pour garantir que vos vidéos d'orientation des étudiants présentent une qualité de production professionnelle et des visuels dynamiques et engageants. Vous pouvez également générer des voix off et des sous-titres de haute qualité de manière fluide.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos d'accueil pour les nouveaux étudiants et de visites du campus ?
HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos grâce à sa fonction de texte-à-vidéo, permettant une conversion rapide du script en vidéo. Combiné avec des avatars AI et une génération facile de sous-titres, les établissements d'enseignement supérieur peuvent rapidement produire des vidéos de visite du campus et de contenu d'accueil à fort impact pour les nouveaux étudiants à grande échelle.
Comment les institutions peuvent-elles maintenir une cohérence de marque dans leurs vidéos d'orientation en utilisant HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre institution directement dans vos vidéos d'orientation. Cela garantit que chaque vidéo, de l'orientation des étudiants aux visites du campus, s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, délivrant un message cohérent et professionnel.