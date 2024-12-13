Créez des Vidéos d'Orientation de Studio de Diffusion avec Facilité

Produisez du contenu de qualité professionnelle et accueillez les nouveaux étudiants en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Inspirez les futurs apprenants avec une vidéo dynamique de 1,5 minute, spécialement conçue pour les étudiants potentiels envisageant des établissements d'enseignement supérieur, mettant en avant le studio de production vidéo à la pointe de l'université. Utilisez des visuels vibrants et un audio engageant, en exploitant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une narration fluide et en enrichissant les scènes avec divers contenus de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur les possibilités créatives et augmenter les inscriptions.
Exemple de Prompt 2
Face à des contraintes budgétaires ou un accès limité, comment un petit département éducatif peut-il créer son propre studio vidéo ? Produisez une vidéo instructive de 2 minutes répondant à cette question, fournissant des conseils pratiques pour un éclairage optimal et une utilisation efficace de l'écran vert, présentée avec une approche visuelle amicale et étape par étape. Utilisez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour la structure et assurez une portée mondiale en incluant des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 3
Démontrant une excellence de production inégalée, cette vidéo d'une minute est conçue pour les étudiants en médias et les utilisateurs expérimentés, explorant les nuances pour atteindre une qualité de production professionnelle dans un studio de diffusion, notamment pour les événements de streaming en direct. L'esthétique doit être élégante et de haute fidélité, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme et en intégrant des avatars AI hautement réalistes pour illustrer des scénarios de flux de travail complexes avec une précision experte.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Orientation de Studio de Diffusion

Créez des vidéos d'orientation engageantes et informatives pour le studio de diffusion de votre institution, accueillant les nouveaux étudiants avec du contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Planifiez Votre Script et Contenu
Définissez votre message et rédigez un script clair et engageant pour vos vidéos d'orientation des étudiants, en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à vos mots.
2
Step 2
Concevez Votre Environnement de Diffusion
Utilisez les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour construire un cadre de studio de diffusion dynamique qui captive les nouveaux étudiants et instaure une ambiance accueillante.
3
Step 3
Ajoutez Votre Présentateur Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour être votre présentateur à l'écran, assurant une apparence et une sensation polies et cohérentes qui améliorent la qualité de production professionnelle de votre vidéo.
4
Step 4
Améliorez et Partagez Votre Vidéo
Augmentez l'engagement avec les sous-titres automatiques de HeyGen et ajustez le branding pour finaliser votre vidéo, prête à accueillir votre nouvelle cohorte avec des visuels dynamiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos Professionnelles

Exploitez l'AI pour créer rapidement des vidéos d'orientation de studio de diffusion de qualité professionnelle, garantissant une haute valeur de production sans configuration étendue.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il de créer des vidéos d'orientation de studio de diffusion professionnelles sans configurations traditionnelles de caméra et de microphone ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des vidéos d'orientation de haute qualité directement à partir d'un script. Cela élimine le besoin de caméras, microphones et éclairages coûteux, transformant efficacement votre ordinateur en un studio de production vidéo virtuel.

HeyGen peut-il aider à atteindre une qualité de production professionnelle et des visuels dynamiques pour les vidéos d'orientation des étudiants ?

Absolument. HeyGen offre une suite d'outils, y compris des modèles personnalisables, une riche bibliothèque de médias et des contrôles de marque, pour garantir que vos vidéos d'orientation des étudiants présentent une qualité de production professionnelle et des visuels dynamiques et engageants. Vous pouvez également générer des voix off et des sous-titres de haute qualité de manière fluide.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos d'accueil pour les nouveaux étudiants et de visites du campus ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos grâce à sa fonction de texte-à-vidéo, permettant une conversion rapide du script en vidéo. Combiné avec des avatars AI et une génération facile de sous-titres, les établissements d'enseignement supérieur peuvent rapidement produire des vidéos de visite du campus et de contenu d'accueil à fort impact pour les nouveaux étudiants à grande échelle.

Comment les institutions peuvent-elles maintenir une cohérence de marque dans leurs vidéos d'orientation en utilisant HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre institution directement dans vos vidéos d'orientation. Cela garantit que chaque vidéo, de l'orientation des étudiants aux visites du campus, s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, délivrant un message cohérent et professionnel.

