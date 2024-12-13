Créez des Vidéos d'Annonce avec la Puissance de l'IA
Créez rapidement des vidéos d'annonce professionnelles en utilisant le générateur vidéo IA de HeyGen et des modèles personnalisables.
Développez une annonce vidéo quotidienne de 45 secondes ciblant les communications internes de l'entreprise ou les écoles, présentant des mises à jour essentielles de manière engageante, amicale et informative en utilisant un style graphique moderne, animée par les "AI avatars" de HeyGen pour une présence à l'écran cohérente dans votre "diffusion quotidienne".
Créez une "diffusion d'annonce vidéo" de 60 secondes pour les organisateurs d'événements et les associations à but non lucratif, visant à inspirer l'action pour un événement à venir ou une collecte de fonds avec une esthétique visuelle énergique et motivante, accompagnée de musique de fond inspirante et de visuels nets, facilement générée à partir d'un script en utilisant la capacité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer des "vidéos personnalisées".
Concevez une vidéo d'annonce rapide de 20 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, parfaite pour une vente flash ou une mise à jour critique, avec un style visuel rapide et accrocheur, une musique entraînante et un texte à l'écran bien en vue, optimisée pour diverses plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour "créer des vidéos d'annonce" qui se démarquent sur n'importe quelle plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour diffuser efficacement des annonces importantes.
Développez des Messages de Diffusion à Fort Impact.
Utilisez la vidéo IA pour créer des annonces de diffusion performantes qui captent l'attention et stimulent l'engagement rapidement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce efficacement ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'annonce avec une qualité professionnelle sans effort. Utilisez les avatars IA et le texte-à-vidéo à partir de scripts pour produire des vidéos de journal télévisé engageantes ou des annonces vidéo quotidiennes sans équipement de tournage complexe. Cette plateforme simplifie la narration numérique, rendant la production vidéo créative accessible.
Quel type de modèles de diffusion HeyGen propose-t-il pour les annonces vidéo ?
HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles de diffusion conçus pour diverses annonces vidéo, y compris les dernières nouvelles et les mises à jour quotidiennes. Ces modèles permettent une personnalisation facile, vous permettant de produire des vidéos personnalisées et professionnelles efficacement. Il suffit de sélectionner un modèle, d'ajouter votre script et de générer votre vidéo.
HeyGen utilise-t-il l'IA pour générer des annonces vidéo quotidiennes ?
Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de générateur vidéo IA pour simplifier la création d'annonces vidéo quotidiennes et d'autres contenus. Cette approche alimentée par l'IA vous permet de transformer rapidement des scripts en annonces vidéo de haute qualité avec des avatars IA et une génération de voix off automatisée. Cela améliore considérablement l'efficacité pour une communication vidéo cohérente.
Puis-je personnaliser et partager des vidéos HD avec ma propre marque en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser et de partager des vidéos HD tout en maintenant votre identité de marque unique. Vous pouvez appliquer des éléments de marque personnalisés, tels que des logos et des couleurs, à votre diffusion d'annonce vidéo. La plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et garantit que vos vidéos personnalisées sont prêtes pour les réseaux sociaux ou d'autres plateformes de diffusion numérique.