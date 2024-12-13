créez des vidéos de formation à la voix de marque avec des avatars AI
Renforcez la cohérence des messages et l'engagement d'apprentissage au sein de votre équipe en transformant des scripts en vidéos de formation professionnelles à l'aide d'avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux équipes RH, soulignant l'importance des vidéos de formation au ton de voix pour assurer un message cohérent dans tous les départements. L'esthétique visuelle doit être épurée et corporative, avec des exemples de bon et de mauvais ton, accompagnés d'une voix off encourageante générée de manière fluide à partir d'un script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, rendant les idées complexes faciles à comprendre.
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes pour l'intégration des équipes de vente, axée sur la formation essentielle à l'identité de marque pour stimuler l'engagement dès le départ. Visuellement, imaginez des coupes rapides d'interactions d'équipe et d'éléments de marque, accompagnées d'une voix off dynamique et de sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la rétention, en tirant parti de la capacité de HeyGen à générer automatiquement des sous-titres précis.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les responsables de la communication interne, mettant en avant les avantages de créer des vidéos engageantes pour leurs équipes grâce aux vidéos de formation au ton de voix pilotées par l'AI. Le style visuel doit être informatif et rassurant, utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour délivrer un message professionnel et cohérent, démontrant comment la technologie peut rationaliser la création de contenu pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de formation à la voix de marque.
Développez et distribuez un grand volume de cours de formation à la voix de marque pour atteindre tous les employés à l'échelle mondiale, assurant une adoption généralisée.
Améliorez l'apprentissage de la voix de marque.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation à la voix de marque plus engageante, améliorant la rétention des messages clés et des directives de communication.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de formation à la voix de marque ?
HeyGen utilise une AI avancée pour aider à créer des vidéos de formation à la voix de marque engageantes avec une efficacité remarquable. Exploitez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour garantir un message cohérent et renforcer la formation à l'identité de marque dans toutes vos communications d'entreprise.
Qu'est-ce qui rend les vidéos de formation au ton de voix de HeyGen très engageantes ?
Les vidéos de formation professionnelles de HeyGen sont conçues pour être très efficaces en combinant des avatars AI engageants avec des modèles entièrement personnalisables. Cela permet aux marketeurs et aux équipes RH de produire un contenu dynamique qui stimule considérablement l'engagement d'apprentissage et solidifie un message cohérent.
HeyGen peut-il personnaliser l'identité visuelle des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour personnaliser vos vidéos de formation à l'identité de marque. Intégrez facilement le logo, les couleurs de votre entreprise et utilisez nos divers modèles pour maintenir une apparence professionnelle et un message cohérent qui s'aligne avec votre marque.
Comment HeyGen accélère-t-il la production de vidéos de formation au ton de voix ?
HeyGen accélère considérablement la création de vidéos de formation au ton de voix en rationalisant l'ensemble du flux de production. Avec des fonctionnalités puissantes comme le générateur de script vidéo AI, des avatars AI réalistes et des voix off instantanées, vous pouvez produire des vidéos de formation professionnelles rapidement et efficacement.