Créer des Vidéos de Conformité de Marque avec la Puissance de l'AI
Générez rapidement des vidéos de formation à la conformité professionnelles et engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour améliorer la compréhension des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les équipes marketing et RH, créez une vidéo de conformité de marque de 90 secondes détaillant les dernières directives de communication externe. En utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen, la vidéo doit présenter un style visuel dynamique et de marque, intégrant les logos et les schémas de couleurs de l'entreprise, permettant ainsi une personnalisation efficace des vidéos de conformité.
Pour améliorer l'accessibilité vidéo pour une main-d'œuvre mondiale, concevez une vidéo de 60 secondes démontrant les protocoles de sécurité au travail. Un style visuel propre et informatif avec des sous-titres clairs et faciles à lire, générés efficacement via la capacité de sous-titres/captions de HeyGen, garantira que les informations critiques sont transmises indépendamment des limitations audio ou des barrières linguistiques.
Pour les départements juridiques et les responsables de la conformité, développez une vidéo de 2 minutes qui décrit les mises à jour réglementaires critiques pour atténuer les risques juridiques et financiers. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle élégante et axée sur les données, intégrant des séquences professionnelles issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et présenter un audio sérieux mais clair, en utilisant la capacité de modèles et de scènes de HeyGen pour une création efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation à la Conformité.
Développez et distribuez efficacement des cours de conformité complets à tous les employés, quel que soit leur emplacement ou leur style d'apprentissage.
Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Conformité.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de conformité engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention des directives critiques de la marque par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment le Générateur de Vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?
Le puissant Générateur de Vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer rapidement des scripts en vidéos engageantes, idéales pour la formation à la conformité. Utilisez nos Avatars AI et nos modèles alimentés par l'AI pour produire un contenu professionnel de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour garantir la conformité de marque dans mes vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation robustes pour la conformité de marque, y compris la possibilité d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des directives visuelles spécifiques. Cela garantit que toutes vos vidéos de conformité maintiennent une identité de marque cohérente, renforçant la confiance et la reconnaissance.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour l'accessibilité vidéo, telles que les sous-titres ou captions, pour le contenu de conformité ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions AI, améliorant considérablement l'accessibilité vidéo et garantissant que votre formation à la conformité atteint un public plus large. Cette fonctionnalité est cruciale pour une communication claire et le respect des normes d'accessibilité.
Comment HeyGen facilite-t-il le montage professionnel et la production de qualité pour les vidéos de conformité ?
La plateforme de HeyGen simplifie le montage professionnel en offrant un éditeur vidéo basé sur le texte, garantissant des visuels nets et un audio clair. Vous pouvez également ajouter facilement des voix off et utiliser divers outils pour atteindre un haut standard de production de qualité pour toutes vos vidéos de conformité.