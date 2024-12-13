Créer des Vidéos de Présentation des Ressources de Marque avec l'IA
Assurez la cohérence de la marque et créez sans effort des vidéos de présentation des ressources de marque percutantes avec des contrôles de marque puissants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle captivante de 60 secondes ciblant les nouvelles recrues et les partenaires externes, offrant un aperçu complet de notre identité de marque. Cette vidéo doit être inspirante et illustrative, mettant en avant notre histoire et nos valeurs de marque à travers des visuels engageants et un style audio chaleureux et motivant. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les messages clés de manière cohérente et enrichir le récit visuel avec du contenu pertinent de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
Produisez une vidéo informative de 30 secondes à l'intention des créateurs de contenu et des gestionnaires de réseaux sociaux, détaillant l'utilisation correcte de notre logo principal en tant qu'élément vidéo clé. Cette vidéo doit employer un style visuel clair et étape par étape avec des animations simples et un ton audio direct et encourageant. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour construire efficacement le récit et assurez l'accessibilité en incorporant des "Sous-titres/légendes".
Imaginez une vidéo persuasive de 45 secondes destinée aux responsables marketing et aux gestionnaires de marque, plaidant pour l'importance d'un contenu vidéo de marque cohérent sur toutes les plateformes. Le style visuel doit être professionnel et percutant, présentant des exemples de mise en œuvre réussie, accompagné d'une livraison audio autoritaire et confiante. Soulignez comment HeyGen peut "rationaliser la production vidéo" grâce à des fonctionnalités comme le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", garantissant que les ressources de marque sont parfaites partout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Vidéos Marketing à Fort Impact.
Produisez rapidement du contenu vidéo de marque pour les campagnes, en assurant une identité de marque cohérente et un attrait visuel.
Générez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos conformes à la marque captivantes pour les plateformes sociales, augmentant l'engagement et la présence de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation des ressources de marque ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de présentation des ressources de marque qui renforcent votre identité visuelle. Utilisez des modèles de marque personnalisables et des Avatars AI pour produire de manière cohérente des vidéos de haute qualité, en veillant à ce que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec les directives de votre marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir des vidéos conformes à la marque ?
HeyGen propose des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque, pour garantir que votre contenu vidéo est toujours conforme à la marque. Nos Avatars AI et modèles de marque personnalisables aident à maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes vos vidéos promotionnelles, simplifiant la production vidéo.
HeyGen peut-il rationaliser mon processus global de création vidéo ?
Oui, HeyGen rationalise considérablement votre processus de création vidéo en convertissant le texte en vidéo avec des Avatars AI et des Acteurs Vocaux AI. Notre plateforme propose également un Générateur de Sous-titres AI, permettant une production efficace de divers éléments vidéo comme des vidéos d'intégration ou des vidéos de démonstration de produit.
Pour quels types de contenu vidéo de marque HeyGen est-il le plus efficace ?
HeyGen est très efficace pour créer divers contenus vidéo de marque, y compris des vidéos promotionnelles engageantes, des vidéos d'intégration informatives et des vidéos de démonstration de produit dynamiques. Il simplifie la production de tout élément vidéo nécessitant un message de marque cohérent et un attrait visuel.