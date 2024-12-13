Créez des Vidéos de Sessions de Brainstorming Instantanément avec l'IA

Rationalisez votre processus de brainstorming créatif et donnez vie à vos concepts vidéo avec la puissante transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les startups technologiques et les chefs de produit peuvent-ils révolutionner l'innovation ? Créez un court-métrage convaincant de 60 secondes qui illustre le pouvoir du brainstorming alimenté par l'IA, conçu pour répondre à cette question. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des visualisations de données et des animations épurées, accompagnées d'une voix d'acteur IA professionnelle et autoritaire. Cette vidéo doit tirer parti des avatars IA de HeyGen et des divers modèles et scènes pour présenter clairement des idées complexes.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu et les propriétaires de petites entreprises, rationaliser la création vidéo à partir de concepts vidéo initiaux est crucial. Produisez une pièce engageante de 30 secondes démontrant cette efficacité. L'esthétique doit être lumineuse et conviviale, avec des coupes rapides engageantes et un récit énergique. L'utilisation de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen aide à enrichir les visuels, tandis que les sous-titres/captions garantissent l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Pour rendre les ateliers créatifs plus percutants, les éducateurs et les animateurs d'ateliers peuvent se tourner vers le storytelling visuel. Développez un guide vibrant de 45 secondes soulignant ce pouvoir. Cette vidéo doit présenter un style visuel inspirant et artistique, utilisant des palettes de couleurs chaudes et des avatars IA expressifs, soutenus par une voix claire et encourageante. La capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen permet un partage optimal sur diverses plateformes, rendant la communication visuelle plus efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sessions de Brainstorming

Transformez vos sessions de brainstorming créatif en vidéos dynamiques sans effort. Exploitez l'IA pour rationaliser la création vidéo et communiquer clairement vos concepts vidéo innovants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Brainstorming
Commencez par rédiger votre script vidéo, en décrivant vos idées et techniques de vidéo de brainstorming. Utilisez notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour convertir votre texte en un brouillon vidéo préliminaire, posant les bases de votre discussion créative.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars IA et des Scènes
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter vos idées. Intégrez des scènes et des éléments visuels pertinents de notre vaste bibliothèque pour illustrer efficacement votre processus, donnant vie à vos concepts.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Voix Off
Personnalisez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour maintenir la cohérence. Affinez votre récit avec notre fonctionnalité de génération de voix off, garantissant que votre storytelling visuel résonne clairement avec votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de sessions de brainstorming en choisissant le format d'aspect souhaité et en les exportant en haute qualité. Partagez facilement votre vidéo terminée avec les parties prenantes pour favoriser la collaboration et donner vie à vos idées créatives.

Développez des Ressources Vidéo et des Cours Complets

Élargissez les opportunités d'apprentissage en convertissant les idées des sessions de brainstorming en cours vidéo structurés et en contenu éducatif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sessions de brainstorming engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de sessions de brainstorming en transformant vos idées en contenu visuel professionnel. Nos avatars IA et fonctionnalités de texte en vidéo simplifient la création de vidéos, rendant votre processus de brainstorming plus dynamique et efficace.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de brainstorming pour stimuler la créativité ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes conçus pour lancer vos sessions de brainstorming créatif. Ces ressources aident à visualiser les concepts vidéo et facilitent le storytelling visuel efficace, améliorant vos efforts de collaboration.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen propose-t-il pour une vidéo de brainstorming alimentée par l'IA ?

HeyGen offre des fonctionnalités IA puissantes comme les avatars IA et les acteurs vocaux IA pour donner vie à vos idées de vidéos de brainstorming. Vous pouvez utiliser la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu soigné pour votre prochaine session de brainstorming alimentée par l'IA.

Comment HeyGen rationalise-t-il le processus de création vidéo pour les ateliers créatifs ?

HeyGen rationalise la création vidéo pour les ateliers créatifs en offrant des outils intuitifs pour transformer les scripts en visuels engageants. Exploitez notre vaste bibliothèque multimédia et nos contrôles de marque pour produire rapidement et professionnellement des concepts vidéo convaincants.

