Créez facilement des vidéos d'instructions pour le passage de la frontière

Simplifiez les instructions complexes du processus d'importation et le contenu technique. Créez des vidéos multimédias claires en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide engageant de 45 secondes destiné aux voyageurs internationaux, clarifiant les principales réglementations de la CBP concernant les articles interdits et les déclarations nécessaires aux points de passage frontaliers. Cette vidéo doit utiliser des visuels dynamiques basés sur des scénarios et une voix autoritaire mais amicale, en s'appuyant sur les "avatars AI" de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 60 secondes pour les professionnels de la conformité commerciale, détaillant les subtilités de la classification des produits pour les marchandises entrant dans le pays, en soulignant son rôle crucial dans le commerce international. La présentation doit utiliser des graphiques professionnels et des visualisations de données avec une narration précise et informative, renforcée par les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour assurer une compréhension complète des détails complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rassurante de 30 secondes pour les personnes traversant une frontière internationale pour la première fois, fournissant des instructions générales sur la préparation et la navigation du processus de passage de la frontière en douceur. L'esthétique visuelle doit être calme et encourageante, utilisant des images simples et illustratives associées à une voix claire et guidante, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour délivrer des conseils utiles.
Comment créer des vidéos d'instructions pour le passage de la frontière

Produisez efficacement des vidéos didactiques claires et complètes pour les procédures de la Douane et de la Protection des Frontières (CBP), assurant un commerce fluide et une conformité.

1
Step 1
Structurez vos instructions
Structurez vos instructions précises en rédigeant un script complet. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu écrit en un récit visuel engageant, posant les bases de votre guide de passage de la frontière.
2
Step 2
Personnalisez votre présentation visuelle
Personnalisez l'expérience visuelle de vos vidéos. Choisissez parmi une variété d'avatars AI pour servir de présentateurs à l'écran, ajoutant un élément humain professionnel et accessible pour expliquer les directives complexes de la CBP.
3
Step 3
Améliorez la clarté avec le multimédia
Améliorez la clarté des segments détaillés, tels que le processus d'importation ou la classification. Ajoutez des sous-titres/légendes à votre vidéo, rendant les informations critiques accessibles et faciles à comprendre pour tous les spectateurs, y compris ceux qui ne parlent pas anglais.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre contenu
Exportez vos vidéos d'instructions pour le passage de la frontière finalisées avec des options de redimensionnement et d'exportation de divers formats d'aspect. Cela garantit que votre contenu technique de haute qualité et précis est parfaitement formaté pour toute plateforme, atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement et la rétention de la formation

Utilisez la vidéo pilotée par l'IA pour rendre les vidéos d'instructions dynamiques et mémorables, augmentant significativement l'engagement et la rétention des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instructions pour le passage de la frontière ?

HeyGen facilite la création de vidéos didactiques engageantes sur des sujets tels que le passage de la frontière ou les réglementations du processus d'importation. Utilisez les capacités de texte en vidéo de HeyGen pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles rapidement, assurant une communication claire pour les audiences intéressées par les directives de la Douane et de la Protection des Frontières.

HeyGen peut-il améliorer le professionnalisme de mon contenu de formation CBP ?

Absolument. HeyGen fournit des avatars AI, des contrôles de marque personnalisés et une génération de voix off de haute qualité pour garantir que vos vidéos sur la classification commerciale ou la conformité CTPAT aient une apparence et un son professionnels. Cela aide à maintenir une apparence cohérente et crédible pour toutes vos instructions multimédias.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos didactiques accessibles ?

HeyGen soutient l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres et des légendes pour toutes vos vidéos, y compris celles détaillant des processus d'importation complexes ou des procédures de remboursement de droits. Cela garantit que vos instructions critiques sont comprises par un public plus large, quelles que soient les réglementations spécifiques couvertes.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos didactiques au-delà du passage de la frontière ?

Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer diverses vidéos didactiques, de l'information sur les carrières d'officier au contenu technique sur les réglementations. Exploitez les modèles et les scènes pour produire rapidement des vidéos engageantes pour tout besoin éducatif au sein de la Douane et de la Protection des Frontières ou des domaines connexes, rationalisant votre processus de création vidéo.

