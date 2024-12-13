Faites une Impression : Créez Facilement une Vidéo d'Annonce

Concevez une vidéo d'annonce dynamique de 45 secondes destinée aux abonnés des réseaux sociaux, promouvant un événement en ligne à venir. Cette vidéo doit présenter un style visuel vivant et énergique avec des "animations de texte" audacieuses et une voix off enthousiaste, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour garantir un message concis et percutant, en puisant dans sa vaste "bibliothèque de médias" pour des visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce inspirante de 60 secondes pour le conseil d'administration à destination des clients potentiels, mettant en avant les récents jalons de l'entreprise et sa vision future. La vidéo doit adopter un style visuel sophistiqué et chaleureux, enrichi par une "génération de voix off" professionnelle de HeyGen, complétée par une "musique de fond" soigneusement sélectionnée pour transmettre confiance et innovation, en utilisant des "modèles vidéo" pour simplifier le processus de création.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'annonce concise de 15 secondes pour les participants à un événement, fournissant un rappel rapide des détails de la prochaine session. Adoptez une approche visuelle directe, informative et moderne, en mettant en avant un "avatar AI" pour délivrer le message de manière claire et efficace. Assurez-vous que la vidéo est prête à "exporter la vidéo" dans divers formats d'aspect grâce aux capacités de HeyGen pour un partage facile sur différentes plateformes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Annonce pour le Conseil

Créez facilement des vidéos d'annonce professionnelles et engageantes pour le conseil, conçues pour captiver votre audience et communiquer des mises à jour clés avec clarté.

1
Step 1
Choisissez un Modèle d'Annonce
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de "modèles vidéo" conçus professionnellement pour convenir parfaitement au ton et au message de votre annonce pour le conseil.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Annonce
Saisissez votre message spécifique et les détails dans le modèle choisi. Personnalisez facilement votre vidéo en ajoutant des médias pertinents de notre vaste "bibliothèque de médias" ou en téléchargeant vos propres ressources pour transmettre efficacement votre annonce.
3
Step 3
Générez avec des Avatars AI
Élevez votre annonce avec des "avatars AI" qui peuvent délivrer votre message de manière naturelle et engageante. Il vous suffit de saisir votre script, et notre technologie "AI" donnera vie à votre annonce pour le conseil avec un présentateur réaliste.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'annonce pour le conseil terminée, "exportez la vidéo" dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo soignée avec vos membres du conseil ou votre audience sur les "réseaux sociaux" ou les canaux de communication internes.

Inspirez et Informez les Membres du Conseil

Créez des vidéos d'annonce convaincantes qui inspirent et informent les membres du conseil et les parties prenantes, favorisant l'alignement et un sentiment positif de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce visuellement attrayantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce époustouflantes en utilisant une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet de personnaliser chaque détail, des animations de texte à l'intégration de médias de notre vaste bibliothèque, garantissant que vos annonces sont visuellement attrayantes et conformes à votre marque.

Quelles fonctionnalités AI offre HeyGen pour simplifier la création de vidéos d'annonce ?

HeyGen utilise une AI avancée pour accélérer considérablement la production de vos vidéos d'annonce. Notre capacité de texte en vidéo transforme vos scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, rendant le processus de création de vidéos d'annonce en ligne incroyablement efficace.

Est-il facile de personnaliser et d'exporter des vidéos d'annonce avec HeyGen ?

Absolument, l'éditeur vidéo puissant de HeyGen rend la personnalisation de vos vidéos d'annonce simple et leur exportation fluide. Vous pouvez facilement modifier les modèles, incorporer votre image de marque, ajouter de la musique de fond et exporter votre vidéo dans divers formats d'aspect optimisés pour n'importe quelle plateforme.

HeyGen peut-il aider à améliorer la portée et l'accessibilité de mes vidéos d'annonce ?

Oui, HeyGen améliore la portée et l'accessibilité de vos vidéos d'annonce en générant automatiquement des sous-titres précis. Cette fonctionnalité garantit que votre contenu vidéo est compris par un public plus large, y compris ceux qui regardent sans le son, améliorant ainsi l'engagement global sur des plateformes comme les réseaux sociaux.

