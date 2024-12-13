Créez des Vidéos de Lecture de Plans Facilement avec l'AI

Rationalisez la formation et améliorez la compréhension des dessins techniques grâce à des tutoriels vidéo engageants avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo avancée de 1,5 minute sur la lecture de plans, ciblant les techniciens expérimentés qui ont besoin d'un rappel rapide sur l'interprétation de schémas AutoCAD complexes. La vidéo doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour des explications visuelles dynamiques, enrichies par une génération de voix off claire qui guide le spectateur à travers les sections complexes, tout en maintenant un style audio autoritaire et détaillé.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo pratique et engageant de 2 minutes pour former de nouveaux employés à l'interprétation essentielle des plans, en se concentrant sur l'application pratique. La vidéo doit tirer parti des sous-titres de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension accrues à travers divers styles d'apprentissage, et intégrer des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer les composants clés, adoptant un style visuel et audio de type problème-solution.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation AI de 1,5 minute démontrant des principes avancés de dessin Revit, spécifiquement pour les architectes et designers utilisant des outils AI dans leur flux de travail. Cette vidéo doit utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser la présentation sur diverses plateformes, avec un avatar AI comme présentateur et en maintenant un style visuel et audio moderne, étape par étape, tout au long.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Lecture de Plans

Transformez rapidement des dessins techniques complexes en tutoriels vidéo clairs et engageants grâce à l'AI, parfaits pour former de nouveaux employés ou améliorer le support client.

1
Step 1
Créez Votre Script de Lecture de Plans
Commencez par rédiger votre explication détaillée pour la lecture de plans. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des voix off et des scènes initiales à partir de votre contenu écrit, posant ainsi les bases de votre vidéo pédagogique.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Visuel Engagé
Sélectionnez un modèle de vidéos de lecture de plans professionnel dans la bibliothèque qui convient à la formation technique. Ces modèles fournissent un cadre structuré, vous permettant d'organiser facilement les scènes et d'incorporer des exemples visuels de dessins techniques, fichiers AutoCAD ou Revit.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Aides Visuelles
Améliorez la clarté en ajoutant un avatar AI pour narrer votre guide de lecture de plans. Vous pouvez également intégrer des diagrammes de plans spécifiques et des illustrations techniques de la bibliothèque de médias pour démontrer visuellement les concepts clés pendant que le porte-parole AI les explique.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres et Exportez
Assurez l'accessibilité et la compréhension en appliquant des sous-titres automatisés à votre vidéo. Une fois votre tutoriel de lecture de plans terminé et peaufiné, exportez-le dans le rapport d'aspect souhaité, prêt à être partagé avec votre équipe ou vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez des tutoriels vidéo engageants alimentés par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et améliorer la rétention des connaissances à long terme pour les compétences techniques.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen peuvent-ils simplifier la création de vidéos de formation technique ?

HeyGen vous permet de transformer facilement du texte en vidéos de formation AI professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et un générateur de texte en vidéo, simplifiant le processus pour des sujets comme la lecture de plans.

HeyGen propose-t-il des modèles pour créer rapidement des tutoriels vidéo engageants sur la lecture de plans ?

Oui, HeyGen propose des modèles et des scènes personnalisables qui vous aident à produire rapidement des tutoriels vidéo engageants, parfaits pour expliquer des dessins techniques complexes et des concepts de lecture de plans.

Quelles fonctionnalités HeyGen inclut-il pour améliorer l'efficacité de la formation des nouveaux employés ?

HeyGen améliore l'efficacité avec des sous-titres automatisés, des porte-paroles AI, et des contrôles de marque robustes, garantissant des vidéos de formation cohérentes et percutantes pour les nouveaux employés dans divers départements.

Comment HeyGen garantit-il la qualité professionnelle du contenu généré par AI ?

HeyGen garantit une qualité professionnelle grâce à des avatars AI réalistes, une génération de voix off de haute qualité, et des sous-titres générés automatiquement, avec des options pour le redimensionnement du rapport d'aspect et des exportations flexibles.

