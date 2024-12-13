Créez des Vidéos de Lecture de Plans Facilement avec l'AI
Rationalisez la formation et améliorez la compréhension des dessins techniques grâce à des tutoriels vidéo engageants avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo avancée de 1,5 minute sur la lecture de plans, ciblant les techniciens expérimentés qui ont besoin d'un rappel rapide sur l'interprétation de schémas AutoCAD complexes. La vidéo doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour des explications visuelles dynamiques, enrichies par une génération de voix off claire qui guide le spectateur à travers les sections complexes, tout en maintenant un style audio autoritaire et détaillé.
Produisez un tutoriel vidéo pratique et engageant de 2 minutes pour former de nouveaux employés à l'interprétation essentielle des plans, en se concentrant sur l'application pratique. La vidéo doit tirer parti des sous-titres de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension accrues à travers divers styles d'apprentissage, et intégrer des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer les composants clés, adoptant un style visuel et audio de type problème-solution.
Concevez une vidéo de formation AI de 1,5 minute démontrant des principes avancés de dessin Revit, spécifiquement pour les architectes et designers utilisant des outils AI dans leur flux de travail. Cette vidéo doit utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser la présentation sur diverses plateformes, avec un avatar AI comme présentateur et en maintenant un style visuel et audio moderne, étape par étape, tout au long.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Éducation à la Lecture de Plans.
Créez une gamme plus large de cours de lecture de plans et de contenu éducatif pour atteindre efficacement un public mondial d'apprenants.
Simplifier les Concepts Techniques Complexes.
Simplifiez les concepts complexes de lecture de plans et de dessins techniques, améliorant la compréhension et le développement des compétences pour tous les apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils AI de HeyGen peuvent-ils simplifier la création de vidéos de formation technique ?
HeyGen vous permet de transformer facilement du texte en vidéos de formation AI professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et un générateur de texte en vidéo, simplifiant le processus pour des sujets comme la lecture de plans.
HeyGen propose-t-il des modèles pour créer rapidement des tutoriels vidéo engageants sur la lecture de plans ?
Oui, HeyGen propose des modèles et des scènes personnalisables qui vous aident à produire rapidement des tutoriels vidéo engageants, parfaits pour expliquer des dessins techniques complexes et des concepts de lecture de plans.
Quelles fonctionnalités HeyGen inclut-il pour améliorer l'efficacité de la formation des nouveaux employés ?
HeyGen améliore l'efficacité avec des sous-titres automatisés, des porte-paroles AI, et des contrôles de marque robustes, garantissant des vidéos de formation cohérentes et percutantes pour les nouveaux employés dans divers départements.
Comment HeyGen garantit-il la qualité professionnelle du contenu généré par AI ?
HeyGen garantit une qualité professionnelle grâce à des avatars AI réalistes, une génération de voix off de haute qualité, et des sous-titres générés automatiquement, avec des options pour le redimensionnement du rapport d'aspect et des exportations flexibles.