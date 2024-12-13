Créer des Vidéos d'Instruction sur les Soumissions avec l'AI
Engagez votre équipe avec des vidéos d'instruction sur les soumissions dynamiques. Utilisez des avatars AI réalistes pour délivrer un contenu de formation clair et captivant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Construisez un module de formation de 60 secondes sur la gestion des offres pour les gestionnaires d'offres expérimentés, démontrant des stratégies avancées pour optimiser les soumissions. La vidéo doit mélanger des enregistrements d'écran dynamiques avec des visualisations de données, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer des explications précises et autoritaires soutenues par une narration claire et concise.
Créez une vidéo tutorielle percutante de 30 secondes, spécifiquement pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs indépendants, expliquant comment créer efficacement des formulaires d'offre. Elle doit avoir un style visuel engageant et rapide avec des graphiques vibrants à l'écran, garantissant que les informations clés sont facilement digestibles grâce aux sous-titres/captions de HeyGen, le tout sur une musique de fond entraînante.
Développez une vidéo de formation AI élégante d'une minute destinée aux cadres et décideurs, mettant en avant les avantages stratégiques de l'intégration de l'AI dans leurs processus de soumission. Cette production exige des graphiques modernes et sophistiqués et des transitions fluides, améliorées par la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour transmettre un récit convaincant et persuasif sur les possibilités futures.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez Efficacement des Cours de Formation.
Produisez rapidement des vidéos d'instruction sur les soumissions et des modules de formation complets pour éduquer un public plus large sur la gestion des offres.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Exploitez le contenu vidéo piloté par l'AI pour rendre les processus de soumission complexes plus faciles à comprendre et à retenir, augmentant la rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction sur les soumissions efficacement ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'instruction sur les soumissions avec une efficacité pilotée par l'AI, transformant le texte en vidéos d'instruction captivantes. Utilisez des avatars AI réalistes et la capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la production de votre contenu de formation.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation AI pour correspondre à l'identité de notre marque ?
Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser les vidéos de formation AI pour s'aligner parfaitement avec votre marque. Avec des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, et la possibilité de personnaliser les scènes, votre contenu de formation en gestion des offres aura une apparence et une sensation professionnelles.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation en gestion des offres ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme des voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques pour améliorer votre formation en gestion des offres. Vous pouvez également utiliser un porte-parole AI pour délivrer des instructions claires et engageantes, rendant des sujets complexes comme les bases des soumissions plus faciles à comprendre.
Est-il simple de générer des vidéos de formation AI complètes pour la gestion des offres ?
Oui, HeyGen rend incroyablement simple la génération de vidéos de formation AI complètes. Notre plateforme agit comme un générateur de texte en vidéo gratuit, vous permettant de produire rapidement du contenu engageant et même de construire une bibliothèque vidéo pour tous vos besoins de formation en gestion des offres.