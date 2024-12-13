Créez des Vidéos de Formation à la Réduction des Biais Sans Effort
Développez rapidement des vidéos de formation engageantes sur les biais inconscients avec des modèles et des scènes personnalisables, simplifiant votre formation à la conformité RH.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation concise d'une minute destinée aux managers de niveau intermédiaire, illustrant les biais subtils dans les interactions d'équipe dans le cadre d'une formation plus large sur la conformité RH. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques pour présenter des scénarios 'avant' et 'après', assurant une narration visuelle percutante. Incluez des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et renforcer les points clés.
Créez une vidéo de micro-apprentissage ciblée de 45 secondes pour tous les employés, conçue pour une consommation rapide dans le cadre des initiatives continues de diversité et d'inclusion. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et percutant avec des scènes personnalisables et vibrantes, délivrant un seul conseil pratique pour atténuer les biais, et utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour une production rapide.
Produisez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux professionnels des RH et de la formation & développement, démontrant comment créer efficacement des vidéos de formation à la réduction des biais en utilisant les modèles prêts à l'emploi de HeyGen. Le style visuel et audio doit être instructif et soigné, incorporant divers exemples de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour illustrer les meilleures pratiques en création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Renforcez l'impact de vos programmes de réduction des biais, en veillant à ce que les employés participent activement et retiennent des informations cruciales pour un changement durable.
Élargissez les Initiatives de Formation Mondiales.
Développez et distribuez efficacement des cours de formation à la réduction des biais à l'échelle mondiale, en assurant un message cohérent à travers des équipes diversifiées avec un support multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur la réduction des biais ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes sur la réduction des biais en utilisant des avatars AI avancés. Transformez simplement votre script en une vidéo soignée, assurant que votre message est transmis efficacement.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de formation sur les biais inconscients ?
Oui, HeyGen fournit des modèles prêts à l'emploi et des scènes personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos de formation sur les biais inconscients, simplifiant votre processus de création de contenu. Ces modèles permettent un développement rapide de modules de micro-apprentissage percutants.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu de formation accessible ?
HeyGen garantit que votre contenu de formation est accessible grâce à des sous-titres automatiques et des voix off multilingues, soutenant des initiatives complètes de diversité et d'inclusion. Cela permet une portée et une compréhension plus larges auprès de divers publics.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de formation HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation. Cela assure une apparence cohérente et professionnelle pour les formations à la conformité RH et les matériaux d'intégration des employés.