Créez des vidéos de formation sur les outils BI qui captivent et éduquent

Créez sans effort des rapports visuels interactifs captivants, améliorant la compréhension avec les avatars AI de HeyGen.

488/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les utilisateurs à l'aise avec l'installation de Power BI Desktop, développez une vidéo pédagogique de 90 secondes axée sur les processus cruciaux de transformation, de nettoyage et de mise en forme des données à l'aide de Power Query. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant, combinant des enregistrements d'écran avec des surlignages occasionnels, et une voix confiante et encourageante, enrichie par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, décomposant la préparation complexe des données en segments digestes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux utilisateurs intermédiaires de Power BI désireux de créer des visuels et des rapports visuels interactifs. La présentation visuelle doit être dynamique, présentant divers types de graphiques et mises en page de tableaux de bord, livrée par un avatar AI avec un ton professionnel et enthousiaste, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider efficacement les spectateurs à travers le processus de visualisation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo moderne de 1,5 minute pour les utilisateurs intermédiaires, illustrant le processus de publication de rapports sur le service Power BI et comment partager efficacement l'accès aux rapports avec des collègues. L'esthétique de la vidéo doit être élégante et informative, avec des démonstrations claires des options de partage, soutenues par une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu pour un impact et une clarté maximum.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de formation sur les outils BI

Transformez sans effort des concepts complexes de Power BI en tutoriels vidéo engageants et professionnels en utilisant la plateforme alimentée par AI de HeyGen, simplifiant vos efforts de formation.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez un contenu détaillé pour vos vidéos de formation sur les outils BI, couvrant des sujets comme la connexion aux données ou la création de rapports visuels interactifs. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez un avatar AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour présenter votre formation Power BI. L'avatar AI choisi narrera votre script, rendant des sujets comme la création de rapports visuels plus engageants et accessibles pour votre public.
3
Step 3
Appliquez des éléments de marque
Personnalisez vos vidéos de formation avec le look unique de votre organisation. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour intégrer votre identité d'entreprise, assurant une apparence cohérente et professionnelle avant de publier les rapports.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de formation Power BI professionnelle en l'exportant dans le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect souhaités pour diverses plateformes. Partagez facilement votre contenu de haute qualité pour éduquer les utilisateurs sur l'utilisation efficace des outils BI.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les concepts BI complexes

.

Décomposez des concepts complexes d'outils BI, tels que Power Query et la création de rapports visuels interactifs, en modules de formation facilement digestibles et compréhensibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

De quelles manières HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation technique pour Power BI Desktop ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation robustes pour Power BI Desktop en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script, démontrant efficacement les étapes d'installation du logiciel ou de connexion aux sources de données. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité sans montage vidéo complexe.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos de formation engageantes pour démontrer la création de rapports visuels dans Power BI ?

Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation dynamiques montrant comment créer des rapports visuels interactifs dans Power BI, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles et ajouter des sous-titres pour améliorer l'engagement et la clarté pour votre public.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent l'explication de la transformation et du nettoyage de données complexes dans la formation Power BI ?

La fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script de HeyGen est idéale pour articuler des processus complexes comme la transformation de données avec Power Query ou le nettoyage et la mise en forme des données, même lors de l'importation depuis Excel. Combiné avec des avatars AI et des sous-titres clairs, HeyGen garantit que vos explications techniques sont précises et faciles à suivre.

Comment HeyGen aide-t-il à publier et partager efficacement des vidéos de formation professionnelles sur Power BI ?

HeyGen offre des contrôles de branding pour maintenir la cohérence avec l'identité de votre entreprise lors de la publication de vidéos de formation Power BI. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour vous assurer que vos rapports partagés sont optimisés pour n'importe quelle plateforme ou le service Power BI.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo