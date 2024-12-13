Créez des vidéos de formation sur les outils BI qui captivent et éduquent
Créez sans effort des rapports visuels interactifs captivants, améliorant la compréhension avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les utilisateurs à l'aise avec l'installation de Power BI Desktop, développez une vidéo pédagogique de 90 secondes axée sur les processus cruciaux de transformation, de nettoyage et de mise en forme des données à l'aide de Power Query. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant, combinant des enregistrements d'écran avec des surlignages occasionnels, et une voix confiante et encourageante, enrichie par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, décomposant la préparation complexe des données en segments digestes.
Concevez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux utilisateurs intermédiaires de Power BI désireux de créer des visuels et des rapports visuels interactifs. La présentation visuelle doit être dynamique, présentant divers types de graphiques et mises en page de tableaux de bord, livrée par un avatar AI avec un ton professionnel et enthousiaste, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider efficacement les spectateurs à travers le processus de visualisation.
Produisez une vidéo moderne de 1,5 minute pour les utilisateurs intermédiaires, illustrant le processus de publication de rapports sur le service Power BI et comment partager efficacement l'accès aux rapports avec des collègues. L'esthétique de la vidéo doit être élégante et informative, avec des démonstrations claires des options de partage, soutenues par une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu pour un impact et une clarté maximum.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu de formation BI.
Développez rapidement des cours de formation sur les outils BI, tels que pour Power BI Desktop et la création de rapports visuels, pour éduquer efficacement un public mondial.
Améliorer l'engagement en formation.
Élevez l'engagement et la rétention des apprenants dans la formation sur les outils BI, y compris des sujets comme la connexion et la transformation des données, grâce à des vidéos AI dynamiques et interactives.
Questions Fréquemment Posées
De quelles manières HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation technique pour Power BI Desktop ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation robustes pour Power BI Desktop en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script, démontrant efficacement les étapes d'installation du logiciel ou de connexion aux sources de données. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité sans montage vidéo complexe.
HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos de formation engageantes pour démontrer la création de rapports visuels dans Power BI ?
Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation dynamiques montrant comment créer des rapports visuels interactifs dans Power BI, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles et ajouter des sous-titres pour améliorer l'engagement et la clarté pour votre public.
Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent l'explication de la transformation et du nettoyage de données complexes dans la formation Power BI ?
La fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script de HeyGen est idéale pour articuler des processus complexes comme la transformation de données avec Power Query ou le nettoyage et la mise en forme des données, même lors de l'importation depuis Excel. Combiné avec des avatars AI et des sous-titres clairs, HeyGen garantit que vos explications techniques sont précises et faciles à suivre.
Comment HeyGen aide-t-il à publier et partager efficacement des vidéos de formation professionnelles sur Power BI ?
HeyGen offre des contrôles de branding pour maintenir la cohérence avec l'identité de votre entreprise lors de la publication de vidéos de formation Power BI. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour vous assurer que vos rapports partagés sont optimisés pour n'importe quelle plateforme ou le service Power BI.