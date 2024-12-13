Créez facilement des vidéos d'aperçu des tests bêta
Capturez les retours utilisateurs cruciaux à partir de vidéos d'utilisabilité à distance, en tirant parti de l'analyse AI et des sous-titres automatiques pour des insights plus rapides.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes sur l'utilisabilité à distance pour les développeurs d'applications mobiles et les designers UX, en se concentrant sur l'interaction des utilisateurs avec un nouveau prototype d'application. Intégrez des enregistrements d'écran simulés des sessions utilisateurs avec des commentaires perspicaces livrés par un avatar AI, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les observations clés et améliorer la compréhension des performances du prototype.
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes sur l'utilisabilité pour les équipes marketing et les développeurs web, résumant les premiers résultats des tests bêta pour une nouvelle fonctionnalité de site web. Combinez des coupes visuelles captivantes de la navigation utilisateur avec des extraits audio authentiques en mode 'parler à haute voix', encadrés dans l'un des modèles et scènes modernes de HeyGen pour mettre en avant les expériences et retours utilisateurs cruciaux pour le site web.
Concevez un aperçu concis de 60 secondes des tests bêta pour les équipes de développement de fonctionnalités et les parties prenantes, présentant un résumé rapide du sentiment des utilisateurs sur un module de produit récemment mis à jour. Mettez en avant un avatar AI à l'apparence humaine s'adressant directement à la caméra dans un style 'vidéo selfie', articulant les résultats clés de la détection de sujets avec des sous-titres générés pour assurer clarté et compréhension immédiate pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation des équipes produit avec des vidéos AI.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour former efficacement les équipes produit et de développement sur les résultats des tests bêta, améliorant la compréhension et la rétention des retours utilisateurs critiques.
Présentez les retours et insights des utilisateurs bêta.
Présentez clairement les retours clés des utilisateurs, les problèmes d'utilisabilité et les insights des sessions de tests bêta avec des vidéos AI engageantes pour les parties prenantes et les équipes produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos d'aperçu des tests bêta efficaces ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos d'aperçu des tests bêta convaincantes, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Cela vous permet de présenter visuellement les retours de votre public cible concernant votre site web, application ou prototype avec un fini professionnel.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos d'utilisabilité ?
Pour des vidéos d'utilisabilité percutantes, HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que les sous-titres automatiques et la génération de voix off polyvalente. Ces outils sont cruciaux pour transformer les enregistrements d'écran bruts et les audios en mode 'parler à haute voix' en contenu clair et compréhensible qui transmet efficacement l'expérience utilisateur.
Comment HeyGen peut-il améliorer la présentation de l'analyse AI des résultats des tests bêta ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles qui communiquent efficacement l'analyse AI complexe des tests bêta, y compris les insights de détection de sujets clés et de sentiment. Utilisez sa fonctionnalité de texte à vidéo pour transformer des rapports basés sur des données en résumés engageants, facilitant ainsi la réception des retours et le partage des résultats avec les parties prenantes.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour mes vidéos d'utilisabilité à distance ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer vos logos personnalisés et couleurs de marque dans toutes vos vidéos d'utilisabilité à distance. Cela garantit que chaque vidéo présentant des retours sur votre application ou prototype maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.