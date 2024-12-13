Vidéos de Test Bêta : Lancez Votre Application en Toute Confiance

Rationalisez le lancement de votre application avec des vidéos de test bêta convaincantes. Exploitez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une production rapide, assurant des retours rapides et des lancements d'application réussis.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes destinée aux utilisateurs bêta potentiels et aux passionnés de technologie, mettant en avant l'excitation de rejoindre un lancement de logiciel. Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, intégrant des graphismes animés modernes et une bande sonore énergique, accompagnés d'une voix off enthousiaste. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement le récit principal, assurant une compréhension facile avec des sous-titres/captions bien visibles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction informative de 90 secondes conçue pour les testeurs bêta existants et la communauté d'utilisateurs, présentant une nouvelle fonctionnalité significative dans la dernière version de l'application. Le style visuel doit être simple et axé sur le tutoriel, utilisant des enregistrements d'écran et des éléments d'interface utilisateur mis en évidence, soutenus par une voix off calme et instructive. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un look et une sensation cohérents, en incorporant des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour améliorer les explications.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo transparente de 60 secondes pour l'équipe de développement et les parties prenantes internes, décrivant le processus de collecte et d'analyse des rapports de crash pendant le programme bêta en cours. Le style visuel doit être axé sur les données mais accessible, avec des graphiques et des diagrammes de flux de travail, accompagnés d'une voix off professionnelle et rassurante. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour préparer la vidéo pour diverses plateformes internes, assurant une cohérence de la marque sur tous les supports.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Version Bêta

Produisez efficacement des vidéos claires et instructives pour guider vos testeurs bêta à travers les fonctionnalités de votre application et le processus de test, assurant un lancement fluide et informé.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par esquisser les fonctionnalités clés et les instructions pour vos testeurs bêta. Exploitez la capacité de HeyGen de "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour transformer sans effort votre texte préparé en un guide visuel dynamique, assurant une communication claire pour la version bêta de votre application.
2
Step 2
Générez Votre Contenu Vidéo
Sélectionnez un "avatar AI" pour présenter les fonctionnalités et scénarios de test de votre application. Cette touche professionnelle aide à transmettre efficacement l'information à vos testeurs, rendant le processus d'apprentissage engageant et informatif pour votre application.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Assurez-vous que votre vidéo de version bêta s'aligne avec l'identité de votre produit. Utilisez les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen pour intégrer les éléments visuels de votre entreprise, créant une expérience cohérente et professionnelle pour vos testeurs lors de la prévisualisation de votre version.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Une fois votre vidéo terminée, préparez-la pour la partager avec votre audience bêta. Utilisez les fonctionnalités de "Redimensionnement et exportations d'aspect-ratio" de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, simplifiant le processus de distribution des instructions bêta de votre application.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Clips pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer votre programme bêta, les mises à jour de l'application ou les jalons de lancement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir la distribution des mises à jour de version d'application ?

HeyGen permet aux développeurs de créer rapidement des annonces vidéo professionnelles pour les nouvelles versions d'application, présentant les fonctionnalités avec des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir d'un script. Ces vidéos simplifient le processus de communication des mises à jour et peuvent être facilement publiées via divers moyens de distribution.

HeyGen peut-il aider avec les communications techniques pour les retours de test bêta ?

Oui, HeyGen permet aux développeurs de générer des tutoriels vidéo clairs ou des explications pour les testeurs bêta sur la façon de soumettre des retours ou de reproduire des rapports de crash. L'utilisation de la génération de voix off et de sous-titres de HeyGen garantit que les instructions complexes sont facilement comprises, améliorant le processus de test bêta.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer un cours vidéo pour les développeurs d'applications ?

HeyGen fournit une solution simplifiée pour les développeurs créant des cours vidéo ou des tutoriels sonores et audio, éliminant le besoin d'embaucher des monteurs vidéo. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo, combinée à des modèles personnalisables et des contrôles de marque, permet de créer un contenu éducatif cohérent et de haute qualité.

HeyGen aide-t-il à optimiser les pages de vente de mon application ?

HeyGen vous aide à créer des vidéos promotionnelles engageantes pour les pages de vente de votre application, avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Vous pouvez exploiter ses contrôles de marque pour maintenir l'identité visuelle de votre application, mettant efficacement en valeur sa valeur et stimulant l'acquisition d'utilisateurs et les ventes.

