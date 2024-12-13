Créer des Vidéos d'Instruction sur les Meilleures Pratiques : Votre Guide

Maîtrisez l'art de créer des vidéos d'instruction engageantes qui augmentent l'engagement des étudiants et clarifient les objectifs d'apprentissage avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

414/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Explorez comment développer une vidéo de formation de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, décrivant les meilleures pratiques pour l'intégration des nouveaux employés. Employez un style visuel moderne, semblable à une infographie, avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour simplifier la planification et la préparation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les équipes de support technique et les utilisateurs de logiciels, détaillant une étape de dépannage rapide. Adoptez un style visuel minimaliste et technique avec des enregistrements d'écran, des superpositions de texte précises et une voix neutre, en veillant à inclure des sous-titres obligatoires pour l'accessibilité. Utilisez les sous-titres/captions et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour plus de clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo courte percutante de 60 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, présentant des stratégies pour créer du contenu vidéo engageant qui capte l'attention du public. Intégrez des séquences de stock dynamiques et visuellement riches avec des coupes rapides et une musique énergique, mettant en vedette un avatar AI engageant. Optimisez pour diverses plateformes en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Instruction sur les Meilleures Pratiques

Maîtrisez l'art de créer des vidéos d'instruction efficaces et engageantes qui communiquent clairement les meilleures pratiques et maximisent l'apprentissage pour votre public.

1
Step 1
Définissez Vos Meilleures Pratiques
Commencez par définir clairement les meilleures pratiques et les objectifs d'apprentissage que vous souhaitez transmettre. Un script bien structuré est crucial pour une planification et une préparation efficaces. Utilisez la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre script en une narration visuelle.
2
Step 2
Générez des Visuels Engagés
Élevez vos vidéos d'instruction avec des visuels professionnels qui résonnent avec votre public. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et engageante, assurant que votre contenu capte l'attention et simplifie les concepts complexes.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et Améliorez l'Accessibilité
Assurez-vous que vos meilleures pratiques sont accessibles à tous en intégrant des sous-titres et des captions. HeyGen fournit des outils robustes pour une génération facile de sous-titres, améliorant considérablement la compréhension et l'inclusivité pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Optimisée
Une fois votre vidéo d'instruction peaufinée, optimisez-la pour le partage. Utilisez les options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen pour vous assurer que vos vidéos courtes et concises sont parfaitement formatées pour n'importe quelle plateforme, maximisant ainsi la portée et l'impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

.

Transformez des sujets complexes en vidéos d'instruction claires et concises, rendant l'information complexe accessible et compréhensible pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction efficaces ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'instruction professionnelles, du contenu eLearning et des vidéos de formation en utilisant des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus de développement de vidéos d'instruction sur les meilleures pratiques pour une communication claire.

Quelles fonctionnalités de HeyGen améliorent l'engagement des étudiants dans le contenu d'apprentissage ?

HeyGen aide à augmenter l'engagement des étudiants avec des avatars AI dynamiques et des voix off personnalisées, transformant les scripts en visuels captivants. Vous pouvez livrer des vidéos courtes et concises qui abordent clairement les objectifs d'apprentissage de manière efficace.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation professionnelles en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars AI, éliminant ainsi la planification et la préparation complexes. Sa plateforme intuitive rend la génération de vidéos accessible à tous.

Puis-je personnaliser les vidéos sur les meilleures pratiques pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos d'instruction sur les meilleures pratiques avec des contrôles de marque robustes, y compris les logos, les couleurs et les polices personnalisées. Vous pouvez également utiliser des modèles et ajouter des sous-titres pour maintenir la cohérence de tout votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo