Créez des Vidéos de Présentation des Avantages avec Facilité

Personnalisez des vidéos engageantes sur les avantages des employés pour l'intégration des nouveaux embauchés en utilisant les modèles & scènes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour "l'inscription ouverte", développez une "vidéo de présentation des avantages" dynamique de 45 secondes pour tous les employés. Elle doit adopter un style de "jeu télévisé énergique", avec des graphismes vibrants et des transitions rapides, en utilisant efficacement les "Modèles & scènes" de HeyGen pour rendre les choix d'avantages complexes excitants et faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Une "vidéo sur le plan d'actions" concise de 30 secondes est nécessaire pour les employés intéressés par la rémunération en actions, fournissant une explication "claire et créative" des RSU et des options. Le style visuel doit être professionnel, utilisant des infographies animées pour simplifier les concepts financiers complexes, tandis que les "Sous-titres/captions" sont générés de manière transparente pour garantir l'accessibilité universelle et la clarté pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une "vidéo des avantages pour les employés" de 75 secondes avec un charmant "style dessiné à la main", racontant les avantages holistiques des avantages de votre entreprise pour le personnel existant. Cette "présentation des avantages" doit transmettre un ton chaleureux et solidaire, renforcé par une fonctionnalité de "Génération de voix off" conversationnelle pour rendre l'information étendue personnelle et facile à assimiler.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Présentation des Avantages

Transformez des informations complexes sur les avantages en présentations vidéo claires, engageantes et personnalisables pour les nouveaux embauchés et les employés actuels, en veillant à ce que les détails essentiels soient facilement compris.

Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Entrez Votre Script
Commencez efficacement en choisissant parmi divers modèles ou en convertissant instantanément vos "scripts vidéo" en vidéo en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Step 2
Incorporez une Marque et une Voix Personnalisées
Rendez votre vidéo unique en appliquant l'identité de votre entreprise avec les contrôles de branding et en ajoutant une voix off professionnelle pour les "vidéos de présentation des avantages personnalisables".
Step 3
Améliorez avec des Visuels et des Explications Claires
Complétez votre contenu avec des visuels engageants de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer des "vidéos sur les avantages des employés" percutantes, en veillant à ce que tous les détails soient clairs.
Step 4
Générez et Partagez pour une Large Diffusion
Produisez du contenu vidéo d'orientation des avantages "à la demande" de haute qualité, en l'adaptant facilement pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, parfait pour la distribution.

Clarifiez les Détails Complexes des Avantages

Décomposez les vidéos de plans de santé et de plans d'actions complexes en présentations visuelles faciles à comprendre, améliorant la clarté pour les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation des avantages vraiment engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation des avantages captivantes en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez facilement ajouter une narration professionnelle et intégrer votre marque pour produire des vidéos de présentation des avantages qui captent l'attention.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding de mes vidéos de présentation des avantages avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de présentation des avantages. Vous pouvez personnaliser les modèles avec le branding de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs. Il prend également en charge l'importation de contenu similaire aux modèles PowerPoint, garantissant un aspect cohérent et de marque.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration des nouveaux embauchés avec des vidéos d'orientation des avantages à la demande ?

HeyGen simplifie l'intégration des nouveaux embauchés en vous permettant de générer des vidéos d'orientation des avantages à la demande. Cela garantit que les nouveaux employés ont un accès immédiat à des vidéos complètes sur les avantages des employés, couvrant des informations essentielles comme les vidéos sur les plans de santé et les vidéos sur les plans d'actions à tout moment.

Quel est le processus pour générer des vidéos d'avantages à partir de scripts vidéo existants en utilisant HeyGen ?

Avec HeyGen, transformer vos scripts vidéo existants en vidéos de présentation des avantages professionnelles est un jeu d'enfant. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une gamme d'avatars AI, et HeyGen générera une narration naturelle et un contenu visuel pour produire une présentation claire et créative efficacement.

