Créez des Vidéos de Présentation des Avantages avec Facilité
Personnalisez des vidéos engageantes sur les avantages des employés pour l'intégration des nouveaux embauchés en utilisant les modèles & scènes de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour "l'inscription ouverte", développez une "vidéo de présentation des avantages" dynamique de 45 secondes pour tous les employés. Elle doit adopter un style de "jeu télévisé énergique", avec des graphismes vibrants et des transitions rapides, en utilisant efficacement les "Modèles & scènes" de HeyGen pour rendre les choix d'avantages complexes excitants et faciles à comprendre.
Une "vidéo sur le plan d'actions" concise de 30 secondes est nécessaire pour les employés intéressés par la rémunération en actions, fournissant une explication "claire et créative" des RSU et des options. Le style visuel doit être professionnel, utilisant des infographies animées pour simplifier les concepts financiers complexes, tandis que les "Sous-titres/captions" sont générés de manière transparente pour garantir l'accessibilité universelle et la clarté pour tous les spectateurs.
Imaginez une "vidéo des avantages pour les employés" de 75 secondes avec un charmant "style dessiné à la main", racontant les avantages holistiques des avantages de votre entreprise pour le personnel existant. Cette "présentation des avantages" doit transmettre un ton chaleureux et solidaire, renforcé par une fonctionnalité de "Génération de voix off" conversationnelle pour rendre l'information étendue personnelle et facile à assimiler.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Créer des Vidéos de Présentation des Avantages
Transformez des informations complexes sur les avantages en présentations vidéo claires, engageantes et personnalisables pour les nouveaux embauchés et les employés actuels, en veillant à ce que les détails essentiels soient facilement compris.
Améliorez l'Engagement des Avantages des Employés.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations complexes sur les avantages par les employés avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI pour une intégration efficace.
Élargissez l'Éducation et l'Intégration des Employés.
Développez et diffusez rapidement et efficacement des vidéos d'orientation des avantages et du contenu éducatif à un public plus large d'employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation des avantages vraiment engageantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation des avantages captivantes en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez facilement ajouter une narration professionnelle et intégrer votre marque pour produire des vidéos de présentation des avantages qui captent l'attention.
Puis-je personnaliser le style visuel et le branding de mes vidéos de présentation des avantages avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de présentation des avantages. Vous pouvez personnaliser les modèles avec le branding de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs. Il prend également en charge l'importation de contenu similaire aux modèles PowerPoint, garantissant un aspect cohérent et de marque.
Comment HeyGen soutient-il l'intégration des nouveaux embauchés avec des vidéos d'orientation des avantages à la demande ?
HeyGen simplifie l'intégration des nouveaux embauchés en vous permettant de générer des vidéos d'orientation des avantages à la demande. Cela garantit que les nouveaux employés ont un accès immédiat à des vidéos complètes sur les avantages des employés, couvrant des informations essentielles comme les vidéos sur les plans de santé et les vidéos sur les plans d'actions à tout moment.
Quel est le processus pour générer des vidéos d'avantages à partir de scripts vidéo existants en utilisant HeyGen ?
Avec HeyGen, transformer vos scripts vidéo existants en vidéos de présentation des avantages professionnelles est un jeu d'enfant. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une gamme d'avatars AI, et HeyGen générera une narration naturelle et un contenu visuel pour produire une présentation claire et créative efficacement.