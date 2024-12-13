Créez des Vidéos d'Orientation des Avantages avec l'IA
Permettez aux équipes RH de créer plus rapidement des vidéos d'orientation des avantages engageantes en utilisant des modèles alimentés par l'IA pour un processus d'intégration rentable.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration des employés de 60 secondes qui utilise la narration vidéo pour expliquer des plans de retraite et d'épargne complexes, augmentant l'engagement des employés. Le public cible comprend les nouvelles recrues et le personnel existant cherchant une mise à jour des avantages. Le style visuel doit être épuré et axé sur l'infographie, utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script pour une précision et des visuels dynamiques, accompagnés d'une génération de voix off professionnelle.
Produisez une vidéo d'orientation dynamique de 30 secondes qui met en avant les aspects uniques de la culture d'entreprise liés aux avantages des employés, visant à attirer de potentiels recrues et à engager les nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être moderne et inspirant, mettant en scène divers avatars IA interagissant dans des scénarios inspirants, soutenus par une riche bibliothèque de médias/stock pour présenter l'environnement dynamique de l'entreprise.
Concevez une vidéo d'orientation des avantages de 75 secondes pour les équipes RH à distribuer, permettant une personnalisation rapide et une communication claire de tous les avantages des employés. Le style visuel doit être organisé et professionnel, utilisant des modèles et des scènes pour structurer efficacement l'information, avec des sous-titres/captions assurant l'accessibilité et la clarté dans divers environnements de visionnage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Employés.
Améliorez l'engagement des nouvelles recrues et assurez une meilleure rétention des informations critiques sur les avantages grâce à des vidéos interactives IA.
Élargissez l'Éducation sur les Avantages.
Développez rapidement de nombreuses vidéos d'orientation des avantages complètes, garantissant que toutes les nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et de haute qualité, quel que soit l'emplacement.
Questions Fréquemment Posées
HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation des avantages pour les nouvelles recrues ?
Oui, le générateur de vidéos IA de HeyGen simplifie le processus en permettant aux équipes RH de créer des vidéos d'orientation des avantages engageantes avec des avatars IA et des fonctionnalités de texte-en-vidéo. Cela permet une communication efficace des informations essentielles, simplifiant le processus d'intégration pour les nouvelles recrues.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour créer des vidéos d'intégration des employés engageantes ?
HeyGen propose des modèles alimentés par l'IA et des options de personnalisation vidéo robustes, facilitant la production de vidéos d'intégration des employés engageantes qui reflètent la culture unique de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec l'apparence de votre marque, garantissant que les nouvelles recrues se sentent connectées dès le premier jour.
HeyGen peut-il générer divers types de vidéos d'orientation au-delà des avantages ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos IA polyvalent capable de produire divers types de vidéos d'orientation, y compris des présentations générales de l'entreprise, des formations sur la conformité et des guides détaillés du processus d'intégration. Ses fonctionnalités de narration vidéo et ses avatars IA aident à délivrer des messages clairs et cohérents pour tous les besoins d'engagement des employés.
Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour produire du contenu d'intégration RH ?
HeyGen exploite des capacités IA avancées telles que des avatars IA réalistes, des voix off naturelles et la conversion texte-en-vidéo pour produire du contenu d'intégration RH de haute qualité. Les équipes RH peuvent également utiliser des modèles alimentés par l'IA et des sous-titres automatiques, garantissant des vidéos d'intégration des employés soignées et efficaces.