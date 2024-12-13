Créez des Vidéos de Formation en Santé Comportementale Sans Effort

Élevez la formation de votre personnel avec un contenu percutant en santé comportementale, facilement généré à partir de scripts en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing animée de 45 secondes ciblant les membres de la communauté pour sensibiliser aux services de santé mentale. Cette vidéo doit présenter un avatar AI compatissant et relatable s'adressant directement au public, utilisant un ton chaleureux et encourageant et une musique de fond douce. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie au message de manière authentique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la demande de 90 secondes pour les travailleurs de première ligne, les instruisant sur les protocoles de réponse initiale pour la prévention du suicide. Le style visuel doit être direct et informatif, utilisant des graphiques simples et des points à puces clairs, avec une voix off sérieuse mais solidaire. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour attirer des clients potentiels vers un programme de formation en santé comportementale, en mettant en avant les avantages des soins informés par le traumatisme. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, utilisant des modèles engageants et une voix professionnelle, transmettant confiance et empathie. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une présentation soignée et percutante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Santé Comportementale

Produisez rapidement des vidéos de formation en santé comportementale percutantes avec l'AI. Utilisez des outils avancés pour éduquer et soutenir efficacement le personnel, améliorant les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar AI
Commencez par développer votre script pour des vidéos de formation en santé comportementale perspicaces. Ensuite, choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre contenu de manière professionnelle et engager efficacement votre audience.
2
Step 2
Appliquez la Marque et les Visuels
Personnalisez vos vidéos de formation avec l'identité unique de votre organisation. Appliquez des logos et des couleurs personnalisés en utilisant des contrôles de marque puissants pour maintenir une apparence professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez vos vidéos de santé mentale avec une narration de haute qualité. Utilisez la génération avancée de voix off pour ajouter un audio clair et naturel qui résonne avec vos apprenants.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos Complétées
Une fois votre animation vidéo perfectionnée, exportez facilement vos vidéos de formation complétées dans divers formats d'aspect. Votre contenu professionnel, prêt à être partagé, est maintenant prêt pour le déploiement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée des Cours de Formation

.

Développez une bibliothèque complète de vidéos de formation en santé comportementale, vous permettant d'atteindre et d'éduquer un public plus large de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation en santé comportementale engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation en santé comportementale de haute qualité. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer votre contenu en vidéos de formation professionnelles à la demande, rationalisant la formation du personnel et améliorant l'apprentissage.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de santé mentale ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de santé mentale. Cela garantit que vos vidéos marketing animées maintiennent une apparence cohérente et professionnelle à travers toutes les vidéos explicatives.

HeyGen peut-il simplifier la production de contenu complexe en santé comportementale ?

Oui, HeyGen simplifie la production de contenu de formation complexe en santé comportementale comme les soins informés par le traumatisme ou la prévention du suicide. Notre plateforme propose la génération de voix off et des sous-titres automatiques, facilitant la création de matériel éducatif accessible et clair pour votre bibliothèque de formation en santé mentale.

HeyGen est-il adapté à tous les types de formation du personnel et de besoins marketing ?

Absolument. HeyGen est conçu pour soutenir une large gamme d'initiatives de formation du personnel et de marketing en santé mentale. De la création de vidéos explicatives engageantes au développement de vidéos de formation complètes à la demande, HeyGen fournit des outils pour produire un contenu convaincant.

