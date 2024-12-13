Renforcez Votre Équipe : Créez des Vidéos d'Intervention Comportementale
Permettez aux éducateurs et aux équipes RH d'améliorer l'engagement et la compréhension en transformant les Plans d'Intervention Comportementale en vidéos dynamiques avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation concise de 60 secondes pour les équipes RH et les formateurs, en utilisant des Modèles et scènes dynamiques, démontrant des stratégies de prévention pratiques pour les comportements courants en milieu de travail. La vidéo doit être engageante et directe, avec un ton professionnel et des conseils clairs et exploitables pour une formation efficace du personnel.
Produisez une vidéo empathique de 30 secondes pour les parents, axée sur la Communication du Plan de Crise et introduisant des Comportements de Remplacement, enrichie de Sous-titres pour l'accessibilité. Le style visuel doit être soutenant et facile à comprendre, transmettant de l'assurance par une voix off douce.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes à destination des Créateurs d'E-learning et des Équipes de Formation, illustrant l'importance de la collecte de données dans un Plan d'Intervention Comportementale, en utilisant une bibliothèque de médias riche pour souligner visuellement les points clés. La vidéo doit être concise et visuellement attrayante, avec une voix off confiante et claire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation sur l'Intervention Comportementale.
Produisez des vidéos d'intervention comportementale de haute qualité et cohérentes pour former efficacement un public plus large d'éducateurs, de personnel et de parents.
Améliorer l'Engagement dans la Formation à l'Intervention.
Utilisez des avatars AI et des visuels dynamiques pour rendre les plans d'intervention comportementale complexes plus engageants et mémorables pour de meilleurs résultats d'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intervention comportementale ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos d'intervention comportementale percutantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Cela permet aux éducateurs et formateurs de produire des vidéos engageantes qui communiquent clairement des plans et stratégies complexes sans production extensive.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer la formation du personnel sur les Plans d'Intervention Comportementale ?
HeyGen fournit une plateforme complète pour les équipes RH et les éducateurs afin de développer une formation du personnel convaincante. Vous pouvez utiliser des Porte-paroles AI, ajouter des voix off professionnelles et inclure des sous-titres précis pour transmettre efficacement les détails des Plans d'Intervention Comportementale, assurant une communication claire et une meilleure mise en œuvre.
HeyGen peut-il aider à présenter de manière créative les Comportements de Remplacement et la Communication du Plan de Crise ?
Absolument. HeyGen permet la présentation créative des Comportements de Remplacement et de la Communication du Plan de Crise à travers des vidéos dynamiques et engageantes. Ses modèles et contrôles de marque aident à maintenir la cohérence, rendant l'information critique accessible et percutante pour toutes les parties prenantes.
Comment les avatars AI et les fonctionnalités d'accessibilité de HeyGen améliorent-ils la compréhension des stratégies de prévention ?
Les divers avatars AI de HeyGen et ses fonctionnalités d'accessibilité robustes, telles que les voix off multilingues et les sous-titres, améliorent la compréhension des stratégies de prévention pour divers publics. Cela garantit que les informations essentielles, comme les Évaluations Fonctionnelles du Comportement et les insights de collecte de données, sont clairement transmises et absorbées par les enfants, étudiants, enseignants et parents.