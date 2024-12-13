Créez facilement des vidéos d'affinage de backlog avec l'AI

Générez rapidement des tutoriels professionnels et engageants sur l'affinage du backlog avec des avatars AI et améliorez la compréhension de votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes expliquant les pièges courants lors des sessions d'affinage du backlog et offrant des solutions rapides pour aider les équipes Scrum à rationaliser leur flux de travail. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre script en un récit dynamique de problème-solution avec un style visuel et audio optimiste et encourageant, attirant les équipes Scrum expérimentées cherchant à optimiser leurs processus.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes démontrant une approche étape par étape pour une gestion efficace du backlog pour les équipes de développement et les chefs de projet. Cette vidéo doit comporter des instructions détaillées fournies par une génération de voix off de haute qualité, garantissant une présentation informative et pratique avec un style visuel clair et progressif, adapté à un public technique recherchant des conseils pratiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes soulignant l'importance cruciale d'un affinage constant du backlog pour une planification de sprint réussie, ciblant les dirigeants et les parties prenantes. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer une pièce visuellement attrayante et motivante avec une piste audio inspirante, mettant en avant les avantages d'un backlog bien entretenu de manière concise et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'affinage du backlog

Transformez rapidement vos discussions sur l'affinage du backlog en vidéos claires et engageantes en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI, garantissant l'alignement et une communication efficace.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par structurer votre contenu d'affinage du backlog. Utilisez les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen ou collez simplement votre script pour transformer le texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et vos scènes
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez les scènes avec des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia pour illustrer des éléments complexes du backlog produit.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des sous-titres
Générez des voix off professionnelles pour votre avatar choisi en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Améliorez encore la clarté en ajoutant automatiquement des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Examinez votre vidéo complète d'affinage du backlog, effectuez les modifications finales, puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect. Rationalisez le flux de travail en la partageant avec votre équipe pour une gestion efficace du backlog.

Cas d'Utilisation

Créez des mises à jour rapides et engageantes du backlog

Créez des mises à jour rapides et engageantes du backlog

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour résumer les sessions d'affinage du backlog, communiquer les décisions clés ou expliquer des éléments complexes aux parties prenantes de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes sur l'affinage du backlog ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'affinage du backlog en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI et un puissant générateur de texte en vidéo gratuit. Cela permet aux Product Owners et aux équipes Scrum de transformer rapidement des scripts complexes en vidéos professionnelles et engageantes, rationalisant ainsi considérablement leur flux de travail.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la communication sur la gestion du backlog ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et des voix off naturelles, pour améliorer votre communication sur la gestion du backlog. La plateforme inclut également un générateur de sous-titres AI, garantissant que votre contenu d'affinage du backlog est accessible et facile à comprendre pour toutes les parties prenantes.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour des discussions spécifiques sur la planification de sprint ou l'affinage du backlog ?

Absolument. HeyGen offre des scènes personnalisables et une bibliothèque multimédia robuste, vous permettant d'adapter précisément vos vidéos d'affinage du backlog pour divers besoins de planification de sprint ou d'affinage du backlog. Vous pouvez intégrer des maquettes d'interface utilisateur, des éléments visuels et des éléments spécifiques à la marque pour créer une histoire claire et percutante.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos professionnelles d'affinage du backlog ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités pour des vidéos professionnelles d'affinage du backlog, y compris des avatars AI, des scènes personnalisables et une génération précise de voix off. Ces capacités, combinées à des sous-titres automatiques et des options d'exportation flexibles, vous aident à créer des vidéos de haute qualité et engageantes pour présenter clairement les artefacts et mises à jour du backlog.

