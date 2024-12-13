HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités pour des vidéos professionnelles d'affinage du backlog, y compris des avatars AI, des scènes personnalisables et une génération précise de voix off. Ces capacités, combinées à des sous-titres automatiques et des options d'exportation flexibles, vous aident à créer des vidéos de haute qualité et engageantes pour présenter clairement les artefacts et mises à jour du backlog.