Comment créer des vidéos de présentation ATS qui attirent les meilleurs talents
Boostez votre marketing de recrutement avec des vidéos de présentation ATS dynamiques, mettant en vedette des avatars AI réalistes pour captiver les candidats.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de recrutement concise de 30 secondes destinée aux recruteurs et aux responsables du recrutement, montrant comment les modèles de vidéos personnalisables simplifient la gestion des candidats. L'esthétique visuelle doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides et du texte à l'écran généré à partir de texte en vidéo à partir de script, soulignant l'efficacité de la création de vidéos de présentation ATS grâce à la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les petites et moyennes entreprises, illustrant l'intégration transparente d'un système de suivi des candidatures dans leur processus de recrutement. Le ton doit être amical et orienté vers la solution, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour visualiser le parcours de la candidature à l'embauche, enrichi de sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité et renforcer les messages clés sur les vidéos engageantes pour le recrutement.
Concevez une courte vidéo de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing de recrutement, mettant en avant la création rapide de vidéos professionnelles de présentation ATS. Ce clip rapide et visuellement attrayant doit tirer parti des divers modèles de vidéos de HeyGen et démontrer comment le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect peuvent adapter instantanément le contenu pour diverses plateformes, le rendant idéal pour les campagnes de marketing de recrutement sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux pour expliquer votre système de suivi des candidatures et guider les candidats tout au long du processus de recrutement.
Création d'annonces performantes avec des vidéos AI.
Développez des annonces de recrutement percutantes qui mettent en avant les avantages de votre ATS, attirant efficacement les meilleurs talents avec des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos de présentation ATS engageantes ?
HeyGen permet aux équipes RH et aux recruteurs de créer facilement des vidéos de présentation ATS captivantes. Notre plateforme offre une gamme de modèles de vidéos personnalisables spécifiquement conçus pour rendre votre processus de recrutement plus engageant et informatif pour les candidats. Avec HeyGen, vous pouvez facilement transformer des informations complexes sur le système de suivi des candidatures en une vidéo courte et percutante.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables basés sur l'AI pour le marketing de recrutement ?
Oui, HeyGen propose une sélection robuste de modèles basés sur l'AI qui sont entièrement personnalisables pour tous vos besoins en marketing de recrutement. Ces modèles sont conçus pour capter l'attention, vous permettant de produire rapidement et efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité. Vous pouvez adapter chaque élément pour correspondre à votre marque et transmettre votre message efficacement.
Les avatars AI et les voix off professionnelles peuvent-ils être utilisés dans les vidéos de recrutement HeyGen ?
Absolument. HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off professionnelles pour améliorer vos vidéos de recrutement. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu et générer des voix off naturelles directement à partir de votre script, garantissant une présentation soignée et engageante pour les candidats potentiels. Cela permet une communication cohérente et de haute qualité dans votre processus de recrutement.
Qu'est-ce qui rend le processus de création de vidéos de HeyGen efficace pour les recruteurs créant du contenu compatible ATS ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos pour les recruteurs, leur permettant de produire du contenu compatible ATS avec une facilité inégalée. Notre interface intuitive, combinée à des modèles de vidéos prêts à l'emploi, vous aide à générer rapidement des vidéos courtes et informatives qui se démarquent dans le paysage concurrentiel du recrutement. Cette efficacité garantit que vos efforts de recrutement sont à la fois efficaces et engageants.