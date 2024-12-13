Créez des Vidéos de Formation à la Communication Asynchrone avec l'AI

Permettez à vos équipes à distance et hybrides d'apprendre plus rapidement avec des explications visuelles engageantes utilisant des avatars AI, réduisant la fatigue des réunions.

411/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation engageante de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés et les départements RH, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour l'intégration et la formation via la vidéo. Cette vidéo doit adopter un style visuel animé et amical avec un audio entraînant, réalisée facilement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer le contenu écrit en apprentissage visuel dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une communication d'entreprise concise de 30 secondes destinée aux chefs de projet et aux professionnels d'entreprise, illustrant comment les messages vidéo courts peuvent être utilisés pour réduire la fatigue des réunions. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une piste audio entraînante, et la capacité de génération de voix off de HeyGen peut fournir une narration professionnelle sans avoir besoin d'un intervenant physique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation client de 60 secondes fournissant des explications visuelles claires d'une fonctionnalité produit complexe pour les clients et les utilisateurs de produits. La vidéo doit maintenir un style visuel propre et illustratif avec une approche étape par étape, garantissant que tous les spectateurs peuvent suivre avec des sous-titres/captions précis générés par HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Communication Asynchrone

Permettez à vos équipes à distance et hybrides de bénéficier de vidéos de formation engageantes et efficaces. Réduisez la fatigue des réunions et simplifiez l'intégration en délivrant des informations clés de manière asynchrone.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de votre formation et rédigez un script clair et concis. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de transformer facilement votre contenu écrit en une vidéo professionnelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Ces avatars AI donnent vie à votre script, rendant votre communication vidéo asynchrone plus engageante et relatable sans besoin de caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Élevez vos vidéos de formation en ajoutant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia ou de vos propres téléchargements. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour maintenir un style de communication d'entreprise cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant des sous-titres/captions automatiques à votre vidéo. Redimensionnez et exportez votre vidéo de formation terminée, prête à être partagée avec vos équipes à distance et hybrides pour une intégration et un apprentissage continu efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes dans les Vidéos de Formation

.

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation asynchrone facilement compréhensibles et visuellement engageantes, garantissant une compréhension claire pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il une communication vidéo asynchrone efficace pour les équipes à distance et hybrides ?

HeyGen permet aux équipes de créer efficacement des vidéos de formation et des messages vidéo soignés, favorisant une communication vidéo asynchrone claire sans besoin de réunions en direct. Notre plateforme simplifie la création de vidéos pour les équipes distribuées et les équipes à distance et hybrides.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire divers types de vidéos de formation, y compris des démonstrations de produits engageantes, des formations clients complètes et des modules d'intégration efficaces. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour une création de vidéo simplifiée.

HeyGen peut-il aider mon organisation à réduire la fatigue des réunions ?

Absolument. En permettant la création rapide de messages vidéo professionnels et d'explications visuelles, HeyGen permet aux équipes de transmettre des informations de manière asynchrone, réduisant considérablement la fatigue des réunions et améliorant la communication d'entreprise globale.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour mes vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes vos communications d'entreprise et vidéos de formation. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et le professionnalisme lors de la création de vidéos.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo