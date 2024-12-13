Créez des Vidéos de Formation à la Communication Asynchrone avec l'AI
Permettez à vos équipes à distance et hybrides d'apprendre plus rapidement avec des explications visuelles engageantes utilisant des avatars AI, réduisant la fatigue des réunions.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation engageante de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés et les départements RH, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour l'intégration et la formation via la vidéo. Cette vidéo doit adopter un style visuel animé et amical avec un audio entraînant, réalisée facilement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer le contenu écrit en apprentissage visuel dynamique.
Produisez une communication d'entreprise concise de 30 secondes destinée aux chefs de projet et aux professionnels d'entreprise, illustrant comment les messages vidéo courts peuvent être utilisés pour réduire la fatigue des réunions. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une piste audio entraînante, et la capacité de génération de voix off de HeyGen peut fournir une narration professionnelle sans avoir besoin d'un intervenant physique.
Concevez une vidéo de formation client de 60 secondes fournissant des explications visuelles claires d'une fonctionnalité produit complexe pour les clients et les utilisateurs de produits. La vidéo doit maintenir un style visuel propre et illustratif avec une approche étape par étape, garantissant que tous les spectateurs peuvent suivre avec des sous-titres/captions précis générés par HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation asynchrone dynamiques qui captent l'attention et améliorent la rétention des connaissances pour vos équipes à distance.
Élargissez le Contenu de Formation et Atteignez des Équipes Mondiales.
Produisez sans effort un grand volume de vidéos de formation asynchrone, élargissant votre portée à un public mondial sans limitations géographiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il une communication vidéo asynchrone efficace pour les équipes à distance et hybrides ?
HeyGen permet aux équipes de créer efficacement des vidéos de formation et des messages vidéo soignés, favorisant une communication vidéo asynchrone claire sans besoin de réunions en direct. Notre plateforme simplifie la création de vidéos pour les équipes distribuées et les équipes à distance et hybrides.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire divers types de vidéos de formation, y compris des démonstrations de produits engageantes, des formations clients complètes et des modules d'intégration efficaces. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour une création de vidéo simplifiée.
HeyGen peut-il aider mon organisation à réduire la fatigue des réunions ?
Absolument. En permettant la création rapide de messages vidéo professionnels et d'explications visuelles, HeyGen permet aux équipes de transmettre des informations de manière asynchrone, réduisant considérablement la fatigue des réunions et améliorant la communication d'entreprise globale.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour mes vidéos de formation d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes vos communications d'entreprise et vidéos de formation. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et le professionnalisme lors de la création de vidéos.