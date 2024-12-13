Créez facilement des vidéos de formation sur les technologies d'assistance
Produisez efficacement des vidéos de formation accessibles en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des apprenants diversifiés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les éducateurs et formateurs d'entreprise visant une accessibilité numérique large peuvent créer une vidéo percutante de 90 secondes expliquant le rôle vital des sous-titres dans les vidéos de formation accessibles. Avec un style visuel professionnel et informatif, cette pièce doit montrer comment les sous-titres sont ajoutés sans effort à l'aide des outils de HeyGen, renforçant l'engagement envers l'accessibilité numérique pour tous les apprenants.
Lors du développement de solutions de formation évolutives pour diverses technologies d'assistance, les organisations nécessitent une production vidéo rentable. Générer un aperçu de série de 2 minutes démontrant comment la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen permet la création rapide de tutoriels vidéo en ligne étendus. La vidéo présentera un style visuel dynamique et engageant, utilisant divers modèles et scènes pour captiver les spectateurs, avec une voix off amicale et encourageante.
Une vidéo de conseil rapide de 45 secondes pour les utilisateurs expérimentés peut débloquer des fonctionnalités avancées d'une technologie d'assistance vocale spécifique. Produisez ce tutoriel vidéo en ligne ciblé avec une présentation visuelle nette et détaillée, incorporant des captures d'écran pertinentes de l'appareil et des éléments d'interface via la bibliothèque de médias/stock. Une voix off précise et technique guidera le public averti en technologie à travers l'optimisation de leur utilisation de ces technologies d'assistance complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Développez rapidement des tutoriels vidéo en ligne évolutifs et accessibles pour les technologies d'assistance, étendant votre portée de formation à un public mondial.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans l'éducation aux technologies d'assistance en créant des vidéos de formation dynamiques et captivantes avec des outils pilotés par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les vidéos de formation accessibles pour les technologies d'assistance ?
Les avatars AI personnalisables de HeyGen offrent une présence à l'écran engageante et cohérente pour le contenu de formation. Ces porte-paroles AI peuvent fournir des explications claires, rendant les tutoriels vidéo en ligne plus accessibles et plus faciles à comprendre pour les utilisateurs de technologies d'assistance.
HeyGen propose-t-il des outils pour garantir l'accessibilité numérique dans le contenu vidéo ?
Oui, HeyGen intègre un générateur de sous-titres AI pour produire automatiquement des sous-titres, augmentant considérablement l'accessibilité numérique pour tous les spectateurs. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos de formation accessibles peuvent atteindre un public plus large, y compris ceux qui dépendent des sous-titres pour la compréhension.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la plateforme HeyGen pour créer des vidéos de formation ?
Les outils pilotés par AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de scripts textuels, complètes avec des voix off et des avatars personnalisables. Ce générateur de texte à vidéo efficace simplifie la production de tutoriels vidéo en ligne, offrant une solution évolutive pour divers besoins de formation.
Les utilisateurs peuvent-ils personnaliser les avatars AI et le branding dans HeyGen pour des formations spécialisées ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI, y compris l'apparence et la voix, ainsi que des contrôles de branding complets. Cela garantit que vos vidéos de formation sur les technologies d'assistance maintiennent une identité de marque cohérente tout en délivrant un contenu adapté de manière efficace.