Créer des Vidéos d'Instruction d'Évaluation avec l'IA

Engagez les élèves et simplifiez la formation en utilisant des avatars AI pour délivrer des vidéos d'évaluation claires et percutantes.

350/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Êtes-vous un formateur d'entreprise cherchant à révolutionner votre approche de l'évaluation formative ? Produisez une vidéo professionnelle de 45 secondes avec des graphismes épurés et une voix off calme et claire, en utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour créer des guides vidéo concis et interactifs.
Exemple de Prompt 2
Maximisez l'engagement des apprenants et améliorez la rétention des connaissances pour les départements RH avec une vidéo de formation moderne de 90 secondes, incorporant des transitions de scènes dynamiques, des visuels informatifs et des sous-titres générés par HeyGen pour couvrir efficacement des sujets complexes.
Exemple de Prompt 3
Découvrez comment simplifier la formation pour les concepteurs pédagogiques avec une vidéo captivante de 30 secondes sur les vidéos d'évaluation alimentées par l'IA, en utilisant des visuels inspirants et rapides de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une voix off confiante pour montrer l'efficacité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Instruction d'Évaluation

Simplifiez la création de vidéos d'instruction d'évaluation engageantes et efficaces en utilisant des outils alimentés par l'IA pour améliorer la compréhension et la rétention des connaissances des élèves.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou commencez avec une toile vierge pour esquisser vos instructions d'évaluation en utilisant notre fonctionnalité Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu d'Évaluation et Avatar AI
Collez votre script pour les instructions d'évaluation, puis sélectionnez un avatar AI pour délivrer l'information de manière claire et engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments Interactifs
Intégrez des Éléments Interactifs directement dans votre vidéo pour inclure des questions d'évaluation, vérifier la compréhension et augmenter l'engagement pour une expérience vidéo véritablement interactive.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Instruction
Une fois votre vidéo terminée, utilisez les options de redimensionnement & d'exportation pour la sauvegarder dans le format souhaité et la partager facilement pour Engager les Élèves efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Directives d'Évaluation Complexes

.

Transformez des exigences d'évaluation complexes en vidéos AI claires et compréhensibles, garantissant que les élèves saisissent rapidement et efficacement les instructions pour la maternelle à la terminale et au-delà.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'évaluation alimentées par l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des "vidéos d'évaluation alimentées par l'IA" et des "vidéos de formation" professionnelles en utilisant des "Avatars AI" réalistes générés à partir de texte, aidant à "Engager les Élèves" efficacement avec un contenu dynamique.

Quelles fonctionnalités simplifient la création de vidéos de formation avec HeyGen ?

HeyGen est conçu pour "Simplifier la Formation" à la création de vidéos grâce à des "outils AI" intuitifs comme la conversion "Texte-en-vidéo" et l'accès à des "modèles" préconçus, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

HeyGen peut-il intégrer des Avatars AI dans les vidéos d'instruction d'évaluation ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer divers "Avatars AI" dans vos "vidéos d'instruction d'évaluation", ce qui peut "Améliorer la Rétention des Connaissances" en fournissant un présentateur dynamique et engageant pour le contenu d'"évaluation formative".

Comment HeyGen soutient-il les enseignants et les éducateurs de la maternelle à la terminale dans la création de contenu vidéo ?

HeyGen permet aux "enseignants" et aux éducateurs de "maternelle à terminale" de "créer des vidéos d'instruction d'évaluation" et d'autres "vidéos de formation" efficacement. Cette capacité aide à "Engager les Élèves" et rend les concepts complexes plus accessibles en utilisant des "Avatars AI" professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo