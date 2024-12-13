Créer des Vidéos de Formation pour Apprentis : Simplifiez l'Intégration

Boostez l'engagement de la formation et développez les programmes d'intégration pour les nouveaux employés en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les entreprises et les sponsors de programmes, une vidéo convaincante de 60 secondes peut illustrer la valeur des vidéos de formation d'apprentissage simplifiées. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des séquences d'archives inspirantes d'apprentis réussis et de lieux de travail modernes, soutenues par une voix off claire et articulée. Cette vidéo aidera les employeurs à comprendre comment développer efficacement les programmes d'intégration, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort le contenu écrit en présentations de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 30 secondes démontrant une compétence pratique spécifique essentielle pour les apprentis dans un domaine technique. Le style visuel doit être clair et direct, avec des démonstrations étape par étape et des gros plans du processus, renforcés par une narration vocale précise. Assurez l'accessibilité pour tous les apprentis en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant les vidéos de formation complexes faciles à suivre et à comprendre, améliorant l'engagement global de la formation.
Exemple de Prompt 3
Les organisations peuvent efficacement mettre en valeur leur identité de marque unique dans le contenu de formation des apprentis à travers une vidéo promotionnelle dynamique de 50 secondes. Cette vidéo doit mettre en avant divers modèles personnalisables, logos d'entreprise et thèmes visuels cohérents à travers différents modules de formation. Soulignez la facilité de création de contenu sur mesure en exploitant les modèles et scènes de HeyGen, permettant aux entreprises de maintenir une forte présence de marque tout au long de leur processus de création vidéo pour l'intégration des apprentis.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Apprentis

Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos de formation engageantes et professionnelles pour vos programmes d'apprentissage, assurant une expérience d'intégration fluide et évolutive.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger votre contenu de formation ou collez un script existant. Utilisez des modèles personnalisables pour structurer efficacement vos vidéos d'intégration pour apprentis.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Notre plateforme peut générer automatiquement des voix off naturelles à partir de votre script.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Incorporez le logo et les couleurs de votre entreprise pour maintenir la cohérence. Ajoutez automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité pour tous les nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo de formation pour apprentis finale, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Distribuez votre vidéo professionnelle pour développer vos programmes d'intégration et augmenter l'engagement de la formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu d'Apprentissage Motivant

Produisez des vidéos motivantes et convaincantes pour inspirer les apprentis, en définissant des attentes claires et en favorisant des parcours de carrière.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour apprentis ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation pour apprentis en permettant aux utilisateurs de générer du contenu professionnel directement à partir de texte. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes, vous pouvez rapidement produire des vidéos d'instruction engageantes pour les nouveaux employés et apprentis.

HeyGen peut-il améliorer les programmes d'intégration des apprentis ?

Absolument. HeyGen améliore l'intégration des apprentis en vous permettant de créer un contenu d'intégration cohérent et de haute qualité à grande échelle. Utilisez des avatars AI et une personnalisation de marque pour offrir des vidéos de formation engageantes qui augmentent l'engagement des nouveaux employés et standardisent votre programme.

Quelles fonctionnalités spécifiques de HeyGen soutiennent la production efficace de vidéos d'instruction pour les apprentis ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes comme la génération de texte-à-vidéo, des voix off AI réalistes et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que votre contenu vidéo d'instruction soit clair et accessible. Ces outils vous permettent de produire des vidéos de formation complètes qui répondent aux divers besoins d'apprentissage.

Comment HeyGen permet-il une personnalisation de marque dans les vidéos de formation pour apprentis ?

HeyGen propose des options de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et l'identité visuelle de votre entreprise directement dans vos vidéos de formation pour apprentis. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle à travers tout votre contenu d'intégration, renforçant votre message de marque.

