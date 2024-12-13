Créez Facilement des Vidéos d'Installation d'Appareils

Augmentez l'engagement avec des vidéos d'installation de haute qualité en utilisant les modèles et scènes fluides de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes spécifiquement conçue pour les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Reels, ciblant les utilisateurs qui recherchent des "comment faire des clips vidéo courts" rapides et divertissants pour les réparations ou installations d'appareils. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des erreurs d'installation courantes ou des astuces ingénieuses avec une esthétique visuelle tendance et une musique de fond moderne, rendant le contenu à la fois informatif et hautement partageable pour un large public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes axée sur les étapes cruciales d'une "Installation d'Appareil" complexe, destinée aux propriétaires et aux petites entreprises de réparation ayant besoin de conseils précis. Maintenez un style visuel propre et professionnel avec une narration calme et informative et intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté à chaque étape, détaillant efficacement le processus de l'unboxing à la première utilisation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo convaincante de 30 secondes présentant un problème d'appareil courant et sa solution simple à travers un processus d'installation créatif, conçu pour inspirer le grand public avec des solutions rapides. Adoptez un récit dynamique de problème-solution avec une musique de fond positive et motivante, et utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour présenter une transformation visuelle attrayante avant-après, démontrant le pouvoir de "modifier des vidéos" pour un storytelling percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Installation d'Appareils

Produisez facilement des guides d'installation d'appareils clairs et étape par étape en utilisant HeyGen, garantissant des instructions précises et visuelles pour votre public.

1
Step 1
Enregistrez Votre Séquence d'Installation
Capturez une vidéo de haute qualité de chaque étape d'installation de l'appareil. Cela forme la base de votre guide visuel, garantissant l'exactitude du produit et couvrant comment enregistrer des vidéos.
2
Step 2
Importez et Organisez les Clips
Importez vos clips vidéo enregistrés dans HeyGen. Organisez-les facilement dans une séquence logique qui reflète vos guides étape par étape pour un flux cohérent en utilisant la fonction d'importation de vidéos.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Améliorations Visuelles
Améliorez la clarté en ajoutant une voix off professionnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Vous pouvez également incorporer des avatars AI ou des éléments de la médiathèque pour enregistrer efficacement la voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Installation
Finalisez votre guide en ajoutant des sous-titres/captions et des contrôles de marque. Exportez votre vidéo d'installation d'appareil complète en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour la partager largement pour l'Installation d'Appareils.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Programmes de Formation sur les Appareils

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention dans la formation à l'installation d'appareils, rendant l'apprentissage plus efficace et mémorable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'installation d'appareils ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'installation d'appareils de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script. Cela permet de fournir des guides clairs et étape par étape, garantissant une installation correcte avec un guide visuel convaincant.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour enregistrer et éditer des vidéos de réparation d'appareils ?

HeyGen offre une plateforme complète pour enregistrer et éditer des vidéos de réparation d'appareils, enrichissant votre contenu avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres automatiques. Il sert de monteur vidéo court efficace, simplifiant le processus de création pour des guides de réparation détaillés.

HeyGen peut-il aider à créer des clips vidéo courts pour les réseaux sociaux comme TikTok & Reels ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer des clips vidéo courts et engageants optimisés pour des plateformes comme TikTok & Reels. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect et incorporer votre marque pour un look cohérent et professionnel.

HeyGen permet-il d'importer des séquences existantes et d'ajouter des voix off pour les guides d'installation ?

Oui, HeyGen vous permet d'importer des vidéos et d'enregistrer facilement la voix off, simplifiant ainsi la création de guides d'installation complets. Utilisez nos modèles et scènes pour personnaliser et affiner davantage votre contenu, transformant des séquences brutes en vidéos d'instruction soignées.

