Créez des Vidéos d'Intégration d'Application qui Engagent les Utilisateurs
Boostez l'activation et la rétention des utilisateurs avec des vidéos engageantes. Créez des guides intégrés efficaces en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une microvidéo concise de 30 secondes destinée aux utilisateurs existants explorant de nouvelles fonctionnalités, fonctionnant comme un guide interactif. Utilisez un style visuel propre et étape par étape avec des explications claires de texte à vidéo à partir de scripts pour démontrer une fonction clé de l'application.
Développez une vidéo d'intégration SaaS professionnelle de 60 secondes ciblant les utilisateurs professionnels évaluant un nouveau produit, en mettant en avant sa proposition de valeur principale. Utilisez des avatars AI dans un style de présentation élégant pour expliquer les avantages complexes et comment les atteindre.
Concevez un tutoriel vidéo de 25 secondes utile traitant d'une question courante des utilisateurs ou d'un conseil de dépannage dans l'application. Le style visuel et audio doit être calme et rassurant, utilisant efficacement des sous-titres pour garantir la clarté et l'accessibilité pour tous les utilisateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Tutoriels et Cours de Formation Engagés.
Créez efficacement des tutoriels vidéo complets pour intégrer des utilisateurs à l'échelle mondiale, transformant des fonctionnalités complexes en contenu facilement assimilable et favorisant l'adoption par les utilisateurs.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Utilisateurs.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos d'intégration captivantes qui augmentent significativement l'engagement des utilisateurs et améliorent les taux de rétention à long terme de votre application.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'application engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration d'application engageantes. Avec ses outils alimentés par l'AI et son générateur de texte en vidéo gratuit, vous pouvez transformer des scripts en microvidéos professionnelles rapidement, simplifiant ainsi votre processus d'intégration d'application.
HeyGen peut-il utiliser des Avatars AI et des acteurs vocaux pour les vidéos d'intégration client ?
Oui, HeyGen vous permet d'incorporer des Avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI dans vos vidéos d'intégration client. Cette capacité aide à offrir des tutoriels vidéo personnalisés et cohérents aux nouveaux utilisateurs, améliorant leur expérience d'apprentissage.
Comment les outils de HeyGen améliorent-ils l'activation des utilisateurs grâce à des tutoriels vidéo ?
L'outil de création vidéo de HeyGen améliore considérablement l'activation des utilisateurs en permettant des guides interactifs et des vidéos d'intégration dynamiques. Ses fonctionnalités comme le générateur de sous-titres AI garantissent que votre contenu est accessible et efficace, conduisant à un meilleur engagement des utilisateurs.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'intégration SaaS ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour vos vidéos d'intégration SaaS, vous permettant de maintenir la cohérence de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser des modèles personnalisables pour rendre vos vidéos d'intégration uniques.