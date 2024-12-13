Créez des Vidéos d'Intégration d'Application qui Engagent les Utilisateurs

Boostez l'activation et la rétention des utilisateurs avec des vidéos engageantes. Créez des guides intégrés efficaces en utilisant les avatars AI de HeyGen.

359/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une microvidéo concise de 30 secondes destinée aux utilisateurs existants explorant de nouvelles fonctionnalités, fonctionnant comme un guide interactif. Utilisez un style visuel propre et étape par étape avec des explications claires de texte à vidéo à partir de scripts pour démontrer une fonction clé de l'application.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'intégration SaaS professionnelle de 60 secondes ciblant les utilisateurs professionnels évaluant un nouveau produit, en mettant en avant sa proposition de valeur principale. Utilisez des avatars AI dans un style de présentation élégant pour expliquer les avantages complexes et comment les atteindre.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel vidéo de 25 secondes utile traitant d'une question courante des utilisateurs ou d'un conseil de dépannage dans l'application. Le style visuel et audio doit être calme et rassurant, utilisant efficacement des sous-titres pour garantir la clarté et l'accessibilité pour tous les utilisateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Intégration d'Application

Créez facilement des vidéos d'intégration d'application engageantes avec des outils alimentés par l'AI pour guider les nouveaux utilisateurs et booster l'activation, simplifiant les fonctionnalités complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" vous permet de transformer facilement votre texte en scènes engageantes, rendant la création de vos "vidéos d'intégration" fluide.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo avec une touche professionnelle. "Choisissez" parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu, offrant un visage amical qui guide les utilisateurs à travers les fonctionnalités de votre application.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque et Voix
Personnalisez votre vidéo avec l'identité de votre marque. "Appliquez" votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour rendre vos "vidéos engageantes" instantanément reconnaissables et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois perfectionnée, "exportez" votre vidéo dans divers formats et résolutions en utilisant notre fonctionnalité "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect". Fournissez des instructions claires et concises pour booster "l'activation des utilisateurs" efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos d'Intégration de Haute Qualité

.

Générez rapidement des vidéos d'intégration d'application professionnelles et alimentées par l'AI, rationalisant votre processus de création de contenu et accélérant le temps de mise en valeur pour les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'application engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration d'application engageantes. Avec ses outils alimentés par l'AI et son générateur de texte en vidéo gratuit, vous pouvez transformer des scripts en microvidéos professionnelles rapidement, simplifiant ainsi votre processus d'intégration d'application.

HeyGen peut-il utiliser des Avatars AI et des acteurs vocaux pour les vidéos d'intégration client ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer des Avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI dans vos vidéos d'intégration client. Cette capacité aide à offrir des tutoriels vidéo personnalisés et cohérents aux nouveaux utilisateurs, améliorant leur expérience d'apprentissage.

Comment les outils de HeyGen améliorent-ils l'activation des utilisateurs grâce à des tutoriels vidéo ?

L'outil de création vidéo de HeyGen améliore considérablement l'activation des utilisateurs en permettant des guides interactifs et des vidéos d'intégration dynamiques. Ses fonctionnalités comme le générateur de sous-titres AI garantissent que votre contenu est accessible et efficace, conduisant à un meilleur engagement des utilisateurs.

Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'intégration SaaS ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour vos vidéos d'intégration SaaS, vous permettant de maintenir la cohérence de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser des modèles personnalisables pour rendre vos vidéos d'intégration uniques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo