Créez des Vidéos Explicatives avec l'AI : Rapide, Facile & Professionnel
Créez rapidement des vidéos explicatives professionnelles pour applications en utilisant des Modèles & scènes personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Imaginez une vidéo explicative utile de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, simplifiant le processus d'intégration souvent complexe de votre application. Le style visuel exige clarté et accessibilité, en utilisant des modèles de vidéos explicatives préconçus et des animations douces pour guider visuellement les utilisateurs. Améliorez la compréhension avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen et accédez à une bibliothèque de médias diversifiée pour des visuels de fond apaisants et pertinents, rendant chaque étape intuitive.
Imaginez une vidéo explicative animée concise de 30 secondes ciblant les entrepreneurs occupés et les propriétaires de petites entreprises, mettant efficacement en avant la proposition de valeur centrale de votre application et les gains d'efficacité. Cette vidéo nécessite un style rapide et visuellement riche avec des graphiques audacieux et une voix off dynamique, que vous pouvez facilement générer en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen. Optimisez sa portée sur diverses plateformes numériques en utilisant les capacités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen.
Concevez une vidéo explicative puissante de 50 secondes destinée aux décideurs d'entreprise et aux professionnels de l'informatique, présentant avec confiance la sécurité et l'évolutivité supérieures de votre application. La présentation visuelle doit être autoritaire et sophistiquée, intégrant des visualisations de données avec un avatar AI professionnel délivrant des informations clés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer une narration crédible et rassurante, positionnant efficacement votre application comme la solution de premier choix pour les besoins organisationnels complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Promotion & Publicité d'Applications.
Créez facilement des vidéos de promotion d'applications performantes qui expliquent clairement la proposition de valeur de votre application en utilisant l'AI.
Engagement sur les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos explicatives courtes et engageantes pour applications et des clips pour les réseaux sociaux afin d'augmenter la découvrabilité et l'adoption par les utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer une vidéo explicative engageante avec HeyGen sans compétences en design ?
HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives engageantes, même pour les débutants. Vous pouvez utiliser des outils intuitifs de glisser-déposer, des modèles de vidéos explicatives préconçus et des avatars AI pour donner vie à votre script sans avoir besoin de compétences en design.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?
HeyGen renforce vos vidéos explicatives animées avec des fonctionnalités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI avancé pour des voix off captivantes. Ces outils aident à transformer votre script en visuels dynamiques et audio engageant, améliorant votre production créative globale.
Puis-je personnaliser les visuels et le branding de mes vidéos explicatives dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos explicatives s'alignent avec votre marque. Utilisez l'éditeur vidéo intégré pour incorporer vos polices, logos et palettes de couleurs personnalisés, en puisant dans une bibliothèque visuelle diversifiée pour maintenir la cohérence de la marque.
À quelle vitesse HeyGen peut-il m'aider à créer et partager des vidéos explicatives ?
HeyGen simplifie le processus, vous permettant de créer rapidement des vidéos explicatives à partir de votre script. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte à vidéo et les sous-titres automatisés, vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité et le partager sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux, en beaucoup moins de temps.