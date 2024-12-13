Créez des Vidéos Explicatives avec l'AI : Rapide, Facile & Professionnel

Créez rapidement des vidéos explicatives professionnelles pour applications en utilisant des Modèles & scènes personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative utile de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, simplifiant le processus d'intégration souvent complexe de votre application. Le style visuel exige clarté et accessibilité, en utilisant des modèles de vidéos explicatives préconçus et des animations douces pour guider visuellement les utilisateurs. Améliorez la compréhension avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen et accédez à une bibliothèque de médias diversifiée pour des visuels de fond apaisants et pertinents, rendant chaque étape intuitive.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative animée concise de 30 secondes ciblant les entrepreneurs occupés et les propriétaires de petites entreprises, mettant efficacement en avant la proposition de valeur centrale de votre application et les gains d'efficacité. Cette vidéo nécessite un style rapide et visuellement riche avec des graphiques audacieux et une voix off dynamique, que vous pouvez facilement générer en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen. Optimisez sa portée sur diverses plateformes numériques en utilisant les capacités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative puissante de 50 secondes destinée aux décideurs d'entreprise et aux professionnels de l'informatique, présentant avec confiance la sécurité et l'évolutivité supérieures de votre application. La présentation visuelle doit être autoritaire et sophistiquée, intégrant des visualisations de données avec un avatar AI professionnel délivrant des informations clés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer une narration crédible et rassurante, positionnant efficacement votre application comme la solution de premier choix pour les besoins organisationnels complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Explicatives pour Applications

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour applications qui mettent en avant les caractéristiques et avantages uniques de votre produit, même sans expérience préalable en montage.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle et Script
Commencez par sélectionner parmi une large gamme de modèles de vidéos explicatives adaptés aux applications. Ensuite, saisissez votre script ou laissez l'AI vous aider à en créer un.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix Engagés
Donnez vie à votre script en ajoutant des visuels dynamiques et en générant des voix off professionnelles. Utilisez le générateur de voix AI pour une narration claire et engageante.
3
Step 3
Affinez avec des Éléments de Marque
Assurez-vous que votre vidéo explicative pour application s'aligne avec votre marque en appliquant des polices, logos et palettes de couleurs personnalisés. Cela maintient une apparence et une sensation cohérentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Plateformes
Finalisez votre vidéo explicative pour application et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête pour un partage fluide sur les réseaux sociaux et autres canaux numériques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Intégration & Formation des Utilisateurs

.

Améliorez l'intégration des applications et la compréhension des utilisateurs en créant des guides et tutoriels clairs et concis avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer une vidéo explicative engageante avec HeyGen sans compétences en design ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives engageantes, même pour les débutants. Vous pouvez utiliser des outils intuitifs de glisser-déposer, des modèles de vidéos explicatives préconçus et des avatars AI pour donner vie à votre script sans avoir besoin de compétences en design.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen renforce vos vidéos explicatives animées avec des fonctionnalités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI avancé pour des voix off captivantes. Ces outils aident à transformer votre script en visuels dynamiques et audio engageant, améliorant votre production créative globale.

Puis-je personnaliser les visuels et le branding de mes vidéos explicatives dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos explicatives s'alignent avec votre marque. Utilisez l'éditeur vidéo intégré pour incorporer vos polices, logos et palettes de couleurs personnalisés, en puisant dans une bibliothèque visuelle diversifiée pour maintenir la cohérence de la marque.

À quelle vitesse HeyGen peut-il m'aider à créer et partager des vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie le processus, vous permettant de créer rapidement des vidéos explicatives à partir de votre script. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte à vidéo et les sous-titres automatisés, vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité et le partager sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux, en beaucoup moins de temps.

