Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes destinée aux responsables de la réussite client ou aux professionnels du marketing, mettant en avant la puissance des vidéos d'intégration personnalisées. Cette vidéo doit présenter des avatars IA divers et amicaux dans des environnements chaleureux et accueillants, utilisant les avatars IA de HeyGen et la génération de voix off pour délivrer un message naturel et empathique qui résonne directement avec les nouveaux utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo instructive de 60 secondes pour les architectes de logiciels d'entreprise ou les spécialistes de l'intégration, expliquant comment l'API de génération de vidéos et les modèles dynamiques peuvent révolutionner leurs processus d'intégration. Adoptez un style visuel professionnel et sophistiqué avec des animations élégantes démontrant le flux de données et les appels API, complété par une voix off autoritaire et des sous-titres générés par HeyGen pour une clarté technique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 50 secondes pour les professionnels des RH ou les responsables de la formation et du développement, soulignant l'efficacité et la rentabilité des vidéos d'intégration modernes pour les nouveaux employés, contribuant finalement à réduire les coûts. Le style visuel doit être informatif et encourageant, dépeignant des scènes diverses de nouvelles recrues apprenant avec succès, en utilisant la vaste bibliothèque de médias de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats pour s'adapter à divers canaux de communication interne.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos d'intégration API

Créez efficacement des vidéos d'intégration API personnalisées qui engagent les utilisateurs dès le premier jour. Exploitez l'IA pour rationaliser la production et fournir des instructions dynamiques et claires à grande échelle.

1
Step 1
Créez votre script d'intégration
Rédigez votre contenu d'intégration API, puis utilisez la capacité de HeyGen de transformer un **texte en vidéo** pour le convertir automatiquement en un brouillon vidéo pour des instructions claires.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'**avatars AI** pour être votre présentateur, rendant vos vidéos d'intégration personnalisées plus accessibles.
3
Step 3
Appliquez l'intégration dynamique
Utilisez l'**API de génération de vidéos** de HeyGen pour vous connecter à vos plateformes existantes, permettant une livraison automatisée et personnalisée de contenu pour chaque utilisateur.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Finalisez votre vidéo avec des **contrôles de marque (logo, couleurs)**, puis exportez-la. Intégrez-la à vos outils pour un **flux de travail automatisé** qui livre du contenu personnalisé précisément quand c'est nécessaire.

Accélérez la production de vidéos d'intégration

Produisez rapidement des vidéos d'intégration personnalisées de haute qualité en utilisant l'IA, réduisant considérablement le temps de création.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration hautement personnalisées en utilisant des avatars AI avancés et des modèles dynamiques. Cela vous permet d'adapter les messages pour l'intégration des clients et des employés à grande échelle, garantissant une expérience cohérente et engageante.

HeyGen propose-t-il une API de génération de vidéos pour l'intégration automatisée ?

Oui, HeyGen propose une API de génération de vidéos robuste conçue pour s'intégrer parfaitement à vos systèmes existants, vous permettant de créer des vidéos d'intégration API de manière programmatique. Cette capacité facilite un flux de travail automatisé pour générer du contenu vidéo personnalisé à grande échelle sans intervention manuelle.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen est un outil de création vidéo complet offrant des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, une intégration avancée de synthèse vocale et un support multilingue. Ces capacités vous permettent de produire efficacement des vidéos de formation professionnelles et des vidéos de démonstration de produits convaincantes.

HeyGen est-il une plateforme sans code pour générer des vidéos ?

Absolument, HeyGen est conçu comme une plateforme conviviale sans code, rendant accessible à quiconque la génération de vidéos de haute qualité sans expertise technique. Cela réduit considérablement le temps et les efforts associés à la production de contenu engageant comme les vidéos d'intégration et les supports marketing grâce à des modèles dynamiques intuitifs.

