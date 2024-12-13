Créez des Vidéos de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent avec la Puissance de l'AI

Créez des vidéos de formation en conformité AML hautement engageantes. Utilisez des avatars AI pour simplifier les réglementations complexes et stimuler l'engagement des apprenants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment de micro-apprentissage dynamique de 45 secondes pour les agents de conformité expérimentés, illustrant un scénario spécifique de lutte contre le blanchiment d'argent et identifiant les activités suspectes. Employez des visuels vifs et un style audio sérieux et informatif, renforcé par la génération de voix off de HeyGen et des sous-titres/captions clairs pour garantir que chaque détail est facilement compris.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo autoritaire et percutante de 90 secondes ciblant la direction exécutive et les parties prenantes, soulignant l'importance cruciale d'une formation solide en conformité AML. Concevez un style visuel sophistiqué en utilisant les modèles vidéo personnalisables de HeyGen et puisez dans sa bibliothèque de médias/stock pour des images convaincantes, transmettant les graves conséquences de la non-conformité.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes pour tous les employés, expliquant un changement récent dans les réglementations AML avec clarté et un style audio informatif et direct. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes et incorporez des avatars AI pour une diffusion rapide et économique de la formation numérique AML essentielle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent

Créez efficacement des vidéos robustes et engageantes de lutte contre le blanchiment d'argent qui simplifient la conformité réglementaire complexe, assurant un engagement élevé des apprenants et des solutions rentables.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu pour la formation numérique AML directement dans HeyGen, en tirant parti de sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar et un Modèle
Choisissez un avatar AI engageant pour narrer votre message, rendant votre formation en conformité AML plus personnelle et efficace.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et du Branding
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off fluide, fournissant un audio clair et engageant pour vos apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Concluez en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour préparer vos vidéos de formation AML pour diverses plateformes et audiences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Réglementations AML Complexes

Transformez les réglementations complexes de lutte contre le blanchiment d'argent en contenu vidéo facilement digestible et mémorable, rendant l'éducation à la conformité plus claire pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AML engageantes ?

HeyGen sert de créateur avancé de vidéos de formation en lutte contre le blanchiment d'argent, utilisant des modèles vidéo personnalisables, des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script. Ce moteur créatif vous permet de générer des vidéos engageantes efficacement, améliorant considérablement l'engagement des apprenants pour votre formation en conformité AML.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de formation en conformité AML avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen fournit des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant de créer des vidéos de formation numérique AML avec un style visuel élégant et moderne. Vous pouvez adapter chaque aspect pour garantir que votre formation en conformité AML s'aligne parfaitement avec la marque de votre organisation.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour créer des vidéos de formation AML ?

HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, rationalisant le processus du script à la vidéo finale. Avec une fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script fluide et une voix off AI naturelle, vous pouvez produire rapidement des vidéos de formation AML de haute qualité, en faisant une solution rentable pour une formation en conformité réglementaire robuste.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour des sujets AML complexes et une portée plus large ?

Oui, HeyGen exploite des outils avancés de création vidéo pilotés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une voix off AI multilingue pour rendre les réglementations AML complexes digestes et mémorables. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques assurent une accessibilité plus large pour votre formation numérique AML, clarifiant les réglementations AML complexes.

