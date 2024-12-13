Créez facilement des vidéos anti-harcèlement en milieu de travail

Concevez des vidéos de formation anti-harcèlement professionnelles avec facilité, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour répondre efficacement aux exigences légales.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes ciblant tous les employés, utilisant des visuels engageants et divers avatars AI pour démontrer comment favoriser un environnement inclusif. L'audio doit être amical et accessible, utilisant au mieux les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages percutants et pertinents.
Exemple de Prompt 2
Votre tâche est de développer une vidéo de formation complète de 1,5 minute sur le harcèlement en milieu de travail pour les managers et les professionnels des RH, illustrant des scénarios réels avec un style visuel empathique. Assurez l'accessibilité et la clarté pour des sujets complexes grâce à des sous-titres/captions automatiques, essentiels pour comprendre et respecter les exigences légales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rappel anti-harcèlement concise de 30 secondes pour les équipes à distance et les nouveaux employés, avec des visuels nets et permettant des voix off multilingues pour combler les écarts géographiques et linguistiques. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire des options vocales diversifiées pour une formation à distance efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos anti-harcèlement en milieu de travail

Utilisez l'AI pour produire facilement des vidéos de formation anti-harcèlement engageantes et conformes pour votre équipe RH, assurant un environnement inclusif.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou écrivez votre script
Choisissez parmi des modèles de vidéos personnalisables conçus pour créer des vidéos de formation anti-harcèlement efficaces, ou collez votre script existant directement dans l'éditeur de texte à vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et votre voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Personnalisez leur apparence et choisissez une voix qui s'aligne avec votre marque, rendant votre formation pertinente et percutante.
3
Step 3
Intégrez des visuels et peaufinez les détails
Renforcez votre message en intégrant des visuels puissants en utilisant notre bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer un contenu véritablement engageant. Ajoutez des éléments de branding et des sous-titres pour assurer la clarté et l'accessibilité pour tous les employés.
4
Step 4
Finalisez et distribuez efficacement
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect pour l'optimiser pour toute plateforme. Partagez facilement avec votre équipe RH ou intégrez-la dans votre LMS pour assurer une large portée et conformité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'éducation RH complexe

Transformez des politiques anti-harcèlement complexes en contenu vidéo clair et digeste, rendant l'éducation RH vitale accessible et facile à comprendre pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation anti-harcèlement ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos de formation anti-harcèlement engageantes. Cette approche de texte à vidéo AI simplifie considérablement la production de contenu pour votre équipe RH, garantissant un matériel de haute qualité axé sur la conformité.

Puis-je personnaliser l'apparence et le branding de mes vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail ?

Absolument ! HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer facilement le logo, les couleurs et les médias de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail maintiennent la cohérence de la marque tout en délivrant un contenu engageant.

Comment HeyGen peut-il soutenir une formation de conformité anti-harcèlement multilingue et accessible ?

HeyGen offre des voix off multilingues robustes et des sous-titres/captions automatiques, vous permettant de créer des vidéos de formation anti-harcèlement qui répondent à des besoins linguistiques divers et à des exigences d'accessibilité. Cela garantit que vos efforts de conformité, alignés sur les exigences légales, atteignent efficacement un public plus large, y compris ceux dans des scénarios de formation à distance.

HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la distribution de la formation ?

Oui, les vidéos générées avec HeyGen sont facilement exportables dans divers formats et ratios d'aspect, assurant une compatibilité sans faille avec la plupart des LMS/LXP et des plateformes de formation à distance existantes. Cette fonctionnalité offre une facilité d'utilisation maximale et une distribution efficace pour vos outils alimentés par AI.

