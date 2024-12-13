Créez facilement des vidéos anti-harcèlement en milieu de travail
Concevez des vidéos de formation anti-harcèlement professionnelles avec facilité, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour répondre efficacement aux exigences légales.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes ciblant tous les employés, utilisant des visuels engageants et divers avatars AI pour démontrer comment favoriser un environnement inclusif. L'audio doit être amical et accessible, utilisant au mieux les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages percutants et pertinents.
Votre tâche est de développer une vidéo de formation complète de 1,5 minute sur le harcèlement en milieu de travail pour les managers et les professionnels des RH, illustrant des scénarios réels avec un style visuel empathique. Assurez l'accessibilité et la clarté pour des sujets complexes grâce à des sous-titres/captions automatiques, essentiels pour comprendre et respecter les exigences légales.
Concevez une vidéo de rappel anti-harcèlement concise de 30 secondes pour les équipes à distance et les nouveaux employés, avec des visuels nets et permettant des voix off multilingues pour combler les écarts géographiques et linguistiques. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire des options vocales diversifiées pour une formation à distance efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Élevez la formation anti-harcèlement en créant des vidéos dynamiques et engageantes générées par AI qui garantissent que les informations critiques de conformité sont absorbées et retenues.
Échelle de la formation de conformité à l'échelle mondiale.
Produisez et distribuez efficacement des vidéos anti-harcèlement personnalisables pour une main-d'œuvre mondiale diversifiée, répondant aux besoins de conformité avec un soutien multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation anti-harcèlement ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos de formation anti-harcèlement engageantes. Cette approche de texte à vidéo AI simplifie considérablement la production de contenu pour votre équipe RH, garantissant un matériel de haute qualité axé sur la conformité.
Puis-je personnaliser l'apparence et le branding de mes vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail ?
Absolument ! HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer facilement le logo, les couleurs et les médias de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail maintiennent la cohérence de la marque tout en délivrant un contenu engageant.
Comment HeyGen peut-il soutenir une formation de conformité anti-harcèlement multilingue et accessible ?
HeyGen offre des voix off multilingues robustes et des sous-titres/captions automatiques, vous permettant de créer des vidéos de formation anti-harcèlement qui répondent à des besoins linguistiques divers et à des exigences d'accessibilité. Cela garantit que vos efforts de conformité, alignés sur les exigences légales, atteignent efficacement un public plus large, y compris ceux dans des scénarios de formation à distance.
HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la distribution de la formation ?
Oui, les vidéos générées avec HeyGen sont facilement exportables dans divers formats et ratios d'aspect, assurant une compatibilité sans faille avec la plupart des LMS/LXP et des plateformes de formation à distance existantes. Cette fonctionnalité offre une facilité d'utilisation maximale et une distribution efficace pour vos outils alimentés par AI.