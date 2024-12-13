Créez des Vidéos Anti-Harcèlement avec l'IA en Quelques Minutes
Rationalisez votre programme de formation des employés avec des avatars AI puissants, créant des vidéos de harcèlement percutantes et conformes plus rapidement que jamais.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 2 minutes basée sur des scénarios, destinée à tous les employés pour un rappel sur l'identification des formes subtiles de harcèlement sexuel. La vidéo doit avoir un style visuel réaliste et engageant, utilisant divers avatars AI de HeyGen pour démontrer différentes situations, accompagnée d'un ton audio accessible mais ferme, rendant le contenu très pertinent et percutant pour la formation à la conformité.
Développez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, soulignant l'importance cruciale d'un environnement sans harcèlement. Cette demande nécessite un style visuel direct et valorisant, utilisant des modèles et des scènes vibrants disponibles dans HeyGen pour mettre en avant les responsabilités clés et favoriser une culture inclusive, fonctionnant efficacement comme un guide rapide pour générer du contenu engageant.
Créez une vidéo informative d'une minute pour les équipes à distance, abordant spécifiquement le harcèlement dans les canaux de communication virtuels. Le style visuel et audio doit être dynamique et accessible, incorporant des exemples de partage d'écran et un récit clair et succinct dérivé d'un script vidéo bien structuré, facilement produit grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour assurer une communication cohérente à travers les équipes distribuées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Étendre la Portée de la Formation à la Conformité.
Produisez et distribuez rapidement des vidéos de formation essentielles sur le harcèlement à une main-d'œuvre mondiale, garantissant une conformité et une compréhension généralisées.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation sur le harcèlement captivantes et interactives, augmentant considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur le harcèlement efficaces pour mon organisation ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie le processus de création de vidéos anti-harcèlement engageantes et informatives. Vous pouvez exploiter nos avatars AI et notre technologie de synthèse vocale pour développer un contenu convaincant pour votre programme de formation des employés.
Quels modèles de vidéos personnalisables HeyGen propose-t-il pour la formation à la conformité ?
HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles de vidéos personnalisables spécifiquement conçus pour la formation à la conformité, y compris des modules pour les vidéos de formation sur le harcèlement sexuel. Ces modèles peuvent être facilement adaptés avec vos visuels et votre image de marque pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils traiter efficacement des sujets sensibles comme les politiques anti-harcèlement ?
Oui, les avatars AI réalistes de HeyGen et les présentateurs AI sont idéaux pour traiter des contenus sensibles, tels que les politiques anti-harcèlement, avec un professionnalisme et une clarté constants. Cela garantit que vos initiatives de formation à distance transmettent un contenu engageant et un message clair.
Est-il facile de générer du contenu vidéo pour les communications internes avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos en ligne intuitif, vous permettant de générer une vidéo à partir d'un simple script vidéo en quelques minutes. Cela rend la création de communications internes professionnelles et de divers supports de formation incroyablement efficace avec notre technologie de synthèse vocale.