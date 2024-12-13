Créer des Vidéos de Formation à l'Anti-Discrimination : Simplifiez la Conformité

Améliorez la conformité et favorisez un lieu de travail respectueux avec des formations engageantes à l'anti-discrimination créées facilement à l'aide d'avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes basée sur des scénarios, conçue pour tous les employés, illustrant de manière vivante des exemples de harcèlement au travail et les procédures correctes pour le signaler. Le style visuel doit être réaliste mais sensible, utilisant des animations subtiles pour dépeindre des situations difficiles, soutenues par une voix directe et informative. Mettez l'accent sur l'importance d'un contenu de formation conforme à la législation, facilement produit grâce à la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 30 secondes pour les responsables RH et les équipes de formation et développement, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de formation à la sécurité contre l'intimidation. L'esthétique doit être moderne et dynamique, employant des couleurs vives et un texte concis à l'écran, avec un style audio optimiste et encourageant. Mettez en avant l'efficacité et la flexibilité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement les supports de formation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo motivationnelle de 50 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux managers, renforçant le rôle crucial qu'ils jouent dans la promotion d'une culture de respect véritable sur le lieu de travail. La présentation visuelle doit être chaleureuse et empathique, incorporant des séquences de haute qualité de groupes collaboratifs, accompagnées d'une narration inspirante et claire. Cette vidéo de formation peut transmettre efficacement des idées complexes grâce à la génération de voix off fluide de HeyGen, assurant un message professionnel et sincère.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation à l'Anti-Discrimination

Produisez sans effort des vidéos de formation à l'anti-discrimination percutantes et conformes à la législation pour vos employés en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par sélectionner un modèle de Vidéos de Formation à l'Anti-Discrimination ou collez votre script pour générer automatiquement les scènes initiales. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour structurer rapidement votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre formation. Ces présentateurs réalistes donnent vie à votre contenu, le rendant plus accessible pour les employés.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant nos contrôles de branding. Cela garantit que votre formation contre le harcèlement s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Fournissez un contenu de formation professionnel et conforme à la législation qui favorise une culture de respect sur le lieu de travail.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez une Culture de Travail Positive

Produisez des vidéos inspirantes qui promeuvent la diversité, l'équité et l'inclusion, encourageant les employés à construire activement un environnement de travail respectueux et anti-discriminatoire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation à l'anti-discrimination ?

HeyGen vous permet de créer rapidement du contenu de formation conforme à la législation, y compris des vidéos de formation complètes à l'anti-discrimination, en transformant des scripts en vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI à l'aide de modèles personnalisables et d'avatars AI. Cela simplifie la production de formations essentielles à la conformité sur le lieu de travail pour les employés.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation contre le harcèlement pour mon lieu de travail spécifique ?

Oui, HeyGen propose des modèles personnalisables et des avatars AI, vous permettant d'adapter les vidéos de formation contre le harcèlement au travail aux besoins spécifiques de votre organisation et de favoriser une culture de respect sur le lieu de travail. Vous pouvez facilement intégrer votre image de marque et des scénarios uniques pour une formation efficace.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de formation à la sécurité contre l'intimidation ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation à la sécurité contre l'intimidation, délivrant des messages avec des voix off et des expressions naturelles. Cela crée un contenu plus engageant pour les employés, garantissant que les informations critiques sur la conduite au travail sont efficacement communiquées dans vos vidéos de formation.

HeyGen est-il adapté aux vidéos de conformité générale sur le lieu de travail au-delà de l'anti-discrimination ?

Absolument. HeyGen est une plateforme d'apprentissage en ligne idéale pour produire une variété de vidéos de formation à la conformité générale sur le lieu de travail pour les employés, y compris le contenu sur le harcèlement et la culture de respect sur le lieu de travail. Ses fonctionnalités soutiennent la création de solutions de formation diversifiées et efficaces.

