Créez des Vidéos de Formation Anti-Corruption pour une Conformité Inébranlable
Rationalisez votre formation anti-corruption et anti-pot-de-vin avec des cours e-learning engageants, facilement générés à partir de scripts en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation complète de 2 minutes destinée aux managers de niveau intermédiaire et aux équipes de vente opérant sur les marchés internationaux, illustrant des scénarios complexes liés au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et au UK Bribery Act. La vidéo doit utiliser des visuels réalistes basés sur des scénarios, enrichis par les avatars AI de HeyGen pour représenter divers personnages dans des situations à haut risque, avec une voix off directe et informative.
Développez une animation de style infographique d'une minute pour tous les employés, mettant l'accent sur la conformité des contrôles internes et l'utilisation appropriée du Policy Hub et du registre des cadeaux et de l'hospitalité. Le style visuel doit être clair, marqué, et utiliser des superpositions de texte concises avec une voix off encourageante et claire. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des icônes et des graphiques professionnels qui renforcent les processus clés.
Concevez une série de vidéos de micro-apprentissage engageantes de 45 secondes pour les employés existants, servant de cours de rappel sur la prise de décision éthique et la prévention de la corruption. L'esthétique visuelle doit être vibrante et dynamique, avec des transitions rapides et une voix off concise et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et accélérer la production de ces modules courts et percutants.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez une Formation en Conformité Étendue.
Développez rapidement une large gamme de cours e-learning anti-corruption pour éduquer efficacement votre main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour augmenter significativement la participation et la rétention dans les programmes de formation essentiels sur l'anti-corruption et la corruption.
Questions Fréquemment Posées
Comment les vidéos de formation HeyGen peuvent-elles être intégrées à notre système de gestion de l'apprentissage existant ?
HeyGen prend en charge l'exportation de vidéos de formation dans divers formats, y compris des options compatibles avec les systèmes de gestion de l'apprentissage conformes à SCORM. Cela permet une intégration transparente dans votre infrastructure de formation en ligne existante, en faisant une solution e-learning efficace.
Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque et du contenu ?
HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes les vidéos de formation. Vous pouvez également utiliser ses fonctionnalités de conversion de texte en vidéo et de génération de sous-titres pour assurer un message cohérent à travers toutes vos options de cours sur mesure.
HeyGen facilite-t-il la création de contenu de conformité pour des réglementations comme le UK Bribery Act ?
HeyGen vous permet de créer une formation anti-corruption et anti-pot-de-vin très spécifique en convertissant vos scripts détaillés en contenu vidéo engageant à l'aide d'avatars AI et de génération de voix off. Cela permet une articulation claire des exigences en vertu d'actes comme le UK Bribery Act ou le FCPA, améliorant votre solution de conformité globale.
HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos de micro-apprentissage pour la formation à la conformité ?
Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen, avec ses modèles préconstruits et ses capacités de texte-à-vidéo, simplifie considérablement la création de vidéos de micro-apprentissage. Vous pouvez rapidement transformer des scripts de formation en conformité en cours e-learning engageants avec des avatars AI, rendant les mises à jour de contenu fréquentes efficaces.