Créez des Vidéos de Formation Anti-Biais : Stimulez l'Apprentissage D&I

Engagez votre équipe dans une formation essentielle sur les biais inconscients en créant rapidement des vidéos dynamiques avec les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Créez un cours de micro-apprentissage de 45 secondes sur la formation à la diversité, spécialement conçu pour tous les employés, en adoptant une esthétique visuelle amicale et accessible et une voix off encourageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un décor pertinent et sa génération de voix off pour un audio de haute qualité et cohérent.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes qui présente un scénario courant de biais inconscient, ciblant les employés nécessitant une formation obligatoire. Adoptez un style visuel réaliste basé sur des scénarios avec des dialogues authentiques, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé et en renforçant le réalisme avec des éléments variés de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes axée sur la création de vidéos de formation anti-biais pour cultiver une culture inclusive parmi les managers et les chefs d'équipe. Cette vidéo doit présenter une présentation visuelle moderne de type infographique avec une narration nette et concise, et être prête pour une distribution multi-plateforme en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation Anti-Biais

Créez facilement des vidéos de formation anti-biais percutantes. Exploitez les avatars AI et des fonctionnalités puissantes pour bâtir une culture inclusive et dispenser une formation essentielle sur les biais inconscients.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script directement dans l'éditeur. Notre capacité de texte à vidéo générera automatiquement des scènes et des visuels initiaux pour vos vidéos de formation anti-biais.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Voix
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces avatars livreront votre script avec des voix naturelles, améliorant l'engagement pour votre formation sur les biais inconscients.
3
Step 3
Ajoutez des Contrôles de Marque
Utilisez les contrôles de marque pour appliquer vos éléments de marque personnalisés, tels que les logos et les couleurs de marque, assurant que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez vos vidéos de formation finales, complètes avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour une accessibilité améliorée. Votre vidéo finale est prête à favoriser une culture inclusive.

Clarifiez les Concepts Complexes de Biais

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour simplifier et transmettre efficacement des sujets anti-biais nuancés ou sensibles, améliorant la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation anti-biais efficaces ?

HeyGen permet aux équipes L&D et RH de produire efficacement des vidéos de formation anti-biais engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela simplifie la création de contenu crucial pour favoriser une culture inclusive au sein des organisations.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de la formation à la diversité ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités, y compris des avatars AI personnalisables, des modèles et scènes diversifiés, et la génération de voix off, idéales pour développer des formations à la diversité et des cours de micro-apprentissage percutants. Les utilisateurs peuvent également intégrer des éléments de marque personnalisés pour maintenir la cohérence.

HeyGen peut-il simplifier la production de matériel de formation sur les biais inconscients ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de formations sur les biais inconscients grâce à sa plateforme de génération de vidéos de bout en bout. De l'écriture au visionnage, des fonctionnalités comme les sous-titres/captions et le texte à vidéo rendent les scénarios complexes de biais inconscients faciles à communiquer et à comprendre.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration de la marque dans les vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen permet aux organisations d'intégrer des éléments de marque personnalisés, tels que des logos et des couleurs de marque, directement dans leurs vidéos de formation. Cela garantit que toutes les vidéos de formation à la conformité et anti-biais s'alignent parfaitement avec l'identité et les directives visuelles de l'entreprise.

