Créez des Vidéos de Formation Anti-Biais : Stimulez l'Apprentissage D&I
Engagez votre équipe dans une formation essentielle sur les biais inconscients en créant rapidement des vidéos dynamiques avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un cours de micro-apprentissage de 45 secondes sur la formation à la diversité, spécialement conçu pour tous les employés, en adoptant une esthétique visuelle amicale et accessible et une voix off encourageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un décor pertinent et sa génération de voix off pour un audio de haute qualité et cohérent.
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes qui présente un scénario courant de biais inconscient, ciblant les employés nécessitant une formation obligatoire. Adoptez un style visuel réaliste basé sur des scénarios avec des dialogues authentiques, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé et en renforçant le réalisme avec des éléments variés de la bibliothèque de médias/stock.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes axée sur la création de vidéos de formation anti-biais pour cultiver une culture inclusive parmi les managers et les chefs d'équipe. Cette vidéo doit présenter une présentation visuelle moderne de type infographique avec une narration nette et concise, et être prête pour une distribution multi-plateforme en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Cours Anti-Biais.
Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de cours de formation anti-biais complets à un public mondial.
Améliorez l'Engagement dans la Formation sur les Biais.
Exploitez l'AI pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et améliorer la rétention des concepts anti-biais cruciaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation anti-biais efficaces ?
HeyGen permet aux équipes L&D et RH de produire efficacement des vidéos de formation anti-biais engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela simplifie la création de contenu crucial pour favoriser une culture inclusive au sein des organisations.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de la formation à la diversité ?
HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités, y compris des avatars AI personnalisables, des modèles et scènes diversifiés, et la génération de voix off, idéales pour développer des formations à la diversité et des cours de micro-apprentissage percutants. Les utilisateurs peuvent également intégrer des éléments de marque personnalisés pour maintenir la cohérence.
HeyGen peut-il simplifier la production de matériel de formation sur les biais inconscients ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de formations sur les biais inconscients grâce à sa plateforme de génération de vidéos de bout en bout. De l'écriture au visionnage, des fonctionnalités comme les sous-titres/captions et le texte à vidéo rendent les scénarios complexes de biais inconscients faciles à communiquer et à comprendre.
Comment HeyGen soutient-il l'intégration de la marque dans les vidéos de formation d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations d'intégrer des éléments de marque personnalisés, tels que des logos et des couleurs de marque, directement dans leurs vidéos de formation. Cela garantit que toutes les vidéos de formation à la conformité et anti-biais s'alignent parfaitement avec l'identité et les directives visuelles de l'entreprise.